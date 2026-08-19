الزمالك يحسم موقفه من بيع خوان بيزيرا

كشف الإعلامي والناقد الرياضي محمود شوقي عن آخر تطورات موقف نادي الزمالك من البرازيلي خوان بيزيرا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، في ظل الأنباء المتداولة خلال الساعات الماضية بشأن اقتراب رحيله عن القلعة البيضاء.

وأكد مجلس إدارة نادي الزمالك عدم صحة ما تردد حول الموافقة على بيع بيزيرا، مشددًا على أن موقف النادي المعلن رسميًا من قبل ما زال ثابتًا، وأن الإدارة لم تتخذ قرارًا جديدًا بشأن رحيل اللاعب.

ويأتي ذلك في ظل أزمة بيزيرا مع الزمالك، بعدما تمسك اللاعب بالرحيل وخوض تجربة جديدة مع شباب الأهلي الإماراتي، بينما ترفض إدارة القلعة البيضاء التفريط في خدماته في الوقت الحالي.

وكانت تقارير سابقة قد أشارت إلى وجود عروض مالية لضم اللاعب، إلا أن الزمالك تمسك بموقفه بشأن استمرار بيزيرا مع الفريق، وعدم الاستجابة للضغوط المتعلقة بملف رحيله.



