بعد أزمة رحيله عن الزمالك.. شوبير يفجر مفاجأة بشأن تدخل الأهلي في صفقة بيزيرا

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن حقيقة ما تردد خلال الفترة الأخيرة بشأن وجود علاقة للنادي الأهلي بأزمة البرازيلي خوان بيزيرا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، ورغبته في الرحيل عن القلعة البيضاء.

وقال شوبير، خلال تصريحات إذاعية: «الدوري هيبتدي كمان يومين وبيزيرا لسه مجاش، هو أنا ممكن أسأل سؤال؟ بيزيرا مجاش إيه علاقة الأهلي بالموضوع؟ واحد المفروض كان ييجي مجاش واختفى وعمل بيان إنه عايز يمشي، إيه علاقة الأهلي بقى؟».

وأضاف: «يطلع ناس يقولك أصل الأهلي محرضه وقاله روح الإمارات وهنجيبك، يا سيدي قولًا واحدًا الأهلي لم ولن يفكر في بيزيرا ومش في حساباته خالص».

وشدد شوبير على عدم وجود أي تحرك من جانب الأهلي للتعاقد مع بيزيرا، نافيًا ما تردد بشأن تحريض اللاعب على الرحيل عن الزمالك من أجل الانتقال إلى أحد الأندية الأخرى ثم الانضمام إلى القلعة الحمراء.

تطور جديد في مستقبل بيزيرا

وعلى جانب آخر، كشف الصحفي البرازيلي بابلو أوليفيرا، عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس»، عن تطورات جديدة بشأن مستقبل خوان بيزيرا، مؤكدًا اقتراب انتقاله إلى صفوف شباب الأهلي الإماراتي.

وكتب أوليفيرا: «شباب الأهلي الإماراتي يحسم صفقة خوان بيزيرا»، مشيرًا إلى أن النادي الإماراتي اقترب من إتمام التعاقد مع الجناح الأيمن البرازيلي.

وأوضح الصحفي البرازيلي أن الاتفاق يتضمن دفع 4 ملايين دولار دفعة واحدة، بعد مفاوضات استمرت لمدة ثلاثة أسابيع، قبل التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن الصفقة.

وتأتي رغبة شباب الأهلي في ضم بيزيرا لتدعيم صفوف الفريق قبل خوض منافسات دوري أبطال آسيا للنخبة، حيث أوقعت قرعة مرحلة الدوري الفريق الإماراتي في مواجهات قوية أمام الأهلي السعودي، واستقلال طهران الإيراني، والقوة الجوية العراقي، والنصر السعودي، والهلال السعودي، وتراكتور الإيراني، والاتحاد السعودي، والقادسية السعودي.

ويرتبط اسم بيزيرا بالرحيل عن الزمالك خلال فترة الانتقالات الحالية، في ظل الأزمة التي شهدتها علاقته بالنادي مؤخرًا، ورغبته في خوض تجربة جديدة خارج القلعة البيضاء.

ومن المنتظر أن تشهد الساعات المقبلة حسم التفاصيل النهائية للصفقة والإعلان الرسمي عن انتقال خوان بيزيرا إلى شباب الأهلي الإماراتي، حال اكتمال الإجراءات الخاصة بالانتقال.