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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

اهتمام إيطالي بضم البرازيلي إندريك مهاجم ريال مدريد في يناير المقبل

مهاجم ريال مدريد
مهاجم ريال مدريد
أ ش أ

دخل نادي ميلان الإيطالي سباق التعاقد مع البرازيلي إندريك مهاجم ريال مدريد خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

ووفقًا لتقارير صحفية إيطالية اليوم ، فإن مجلس إدارة الميلان قرر التحرك بجدية والنظر بجدية في ضم المهاجم البرازيلي، وذلك بعد اهتمام من جانب من نادي روما.

وبسبب قلة مشاركاته مع ريال مدريد، يرى ميلان في المهاجم الشاب البالغ من العمر 20 عاماً الإضافة المثالية لتحسين هجومه بشكل ملحوظ بدءاً من يناير المقبل، وهي صفقة من شأنها أن تمنح الفريق الإيطالي دفعة قوية في النصف الثاني من الموسم.

وتعتمد استراتيجية ميلان على التفاوض على صفقة إعارة مع ريال مدريد تُحقق مصلحة جميع الأطراف، ووفقاً لصحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت" الإيطالية، فإن شركة ريدبيرد كابيتال، التي تستحوذ على ميلان، برئاسة جيري كاردينالي واثقان من أن علاقتهما الجيدة مع إدارة ريال مدريد وضمان دور قيادي لإندريك في الدوري الإيطالي سيصب في مصلحتهما.

وأشارت الصحيفة إلى أن ميلان يهدف لإقناع اللاعب بمنحه أقصى درجات الثقة والمسؤولية اللازمة ليصبح أخطر مهاجمي الفريق، وقد يرحب اللاعب، الذي لا يزال يعاني من قلة المشاركة تحت قيادة مورينيو، بتغيير الأجواء، كما فعل الموسم الماضي عندما لعب مع ليون الفرنسي.

وذكرت الصحيفة أن ميلان سيجد منافسة على ضم اللاعب من جانب روما الذي يعتبر الدولي البرازيلي هدفاً رئيسياً لتعزيز صفوفه، لكن الغلبة في هذه المواجهة، قد تميل لصالح ميلان بسبب موارده المالية ومشروعه الرياضي.

نادي ميلان الإيطالي البرازيلي إندريك مهاجم ريال مدريد

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