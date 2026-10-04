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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

بمناسبة انتصارات أكتوبر.. فتح المتحف الزراعي ومعرض الزهور مجانا للجمهور لمدة 3 أيام

المتحف الزراعي ومعرض الزهور
المتحف الزراعي ومعرض الزهور
شيماء مجدي

قرر علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي فتح أبواب المتحف الزراعي بالدقي،ومعرض زهور مصر بمنطقة الدقي بالجيزة أمام الزائرين مجانا أيام 8 و9 و10 من شهر أكتوبر الجاري، وذلك بمناسبة احتفالات انتصارات السادس من أكتوبر.

ووجه وزير الزراعة، وفي ضوء احتفالات الدولة بهذه المناسبة الوطنية، بفتح المتحف الزراعي بالدقي مجانا أمام الزائرين بكافة قاعاته، والتي تضم متحف المقتنيات التراثية، والمجموعات العلمية، وقاعة الثروة النباتية، ومتحف القطن، والزراعة المصرية القديمة، وقاعات العصور اليوناني والروماني والقبطي والإسلامي، إضافة إلى البهو السوري ومتحف الصداقة المصرية الصينية، بما يتيح للجمهور التعرف على تاريخ وتطور الزراعة المصرية عبر العصور.

تنظيم فقرات فنية وترفيهية وعروض ثقافية

وأكد فاروق على أهمية أن تشمل فعاليات الاحتفال تنظيم عدد من الفقرات الفنية والترفيهية والعروض الثقافية المتنوعة على مدار اليوم، والتي تستهدف مختلف الفئات العمرية والأسر المصرية، لإضفاء أجواء من الفرحة والبهجة والتفاعل المجتمعي خلال أيام الاحتفالات.
وأكدت الوزارة أن المتحف الزراعي بالدقي يعد من أكبر المتاحف الزراعية في العالم، حيث يقع على مساحة تقارب 30 فدانا، ويضم مجموعة نادرة من المقتنيات التي توثق تطور النشاط الزراعي في مصر منذ العصور الفرعونية وحتى العصر الحديث، كما يعكس دور الزراعة في بناء الحضارة المصرية، ويُعد مقصدًا علميًا وثقافيًا للباحثين والمهتمين.

وأضافت أن معرض زهور مصر، والمستمر طوال العام يقام على مساحة تبلغ 15 ألف متر مربع، بمشاركة أكثر من 80 عارضًا من الشركات العاملة في مجال الزهور ونباتات الزينة واللاندسكيب، مع استمراره في استقبال الجمهور وتقديم خدماته طوال العام، لافتة إلى أن الزيارة تمثل فرصة مميزة تجمع بين الترفيه والتثقيف، حيث يمكن للزائر الاستمتاع بالمسطحات الخضراء والمناظر الطبيعية الخلابة، إلى جانب جولة داخل أروقة المتحف الزراعي العريق.

وأشارت الوزارة إلى أن معرض الزهور يستقبل زواره يوميا من الساعة التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، بينما تفتح قاعات المتحف الزراعي أبوابها أمام الزوار حتى الساعة الثالثة عصرا.

وزير الزراعة واستصلاح الأراضي انتصارات السادس المتحف الزراعي معرض زهور مصر

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