الله يرحم لما كنت بتستأذن عشان تغيره.. ياسمين عز تنتقد مدرب البرتغال بسبب كريستيانو رونالدو

أكدت الإعلامية ياسمين عز، أن مدرب البرتغال أكد أنه اتخذ قرار بعدم إشراك النجم كريستيانو رونالدو في اللقاءات التي يخوضها منتخب البرتغال، معلقة “ الله يرحم كنت أيام لما كنت بتدرب النصر كنت بتستأذن منه عشان تغيره”.

وقالت ياسمين عز، خلال تقديمها برنامج “كلام الناس”، عبر فضائية “أم بي سي مصر”، أن وجود لاعب شاب في البرتغال ارتدى القميص رقم 7 الخاص بكريستيانو رونالدو وقال أنه ليس له شأن وأنه كان رافض أن يرتدي القميص الخاص بكريستيانو رونالدو".

بقى ليه سوق عشان كريستيانو رونالدو

وتابعت مقدمة برنامج “كلام الناس”، أن "مدرب البرتغال لما كان بيدرب النصر بقى ليه سوق عشان كريستيانو رونالدو، فأنت مدرب عادي وهتعيش وتموت مدرب عادي وانت عايز تمحي تاريخ كريستيانو، وانت اللي محتاج رونالدو مش هو اللي محتاجك