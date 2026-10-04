ياسمين عز: البنزين قد يشهد زيادة.. والحكومة مطالبة بخطة لمواجهة ارتفاع الأسعار

أكدت الإعلامية ياسمين عز ، أن المواطنين يسمعون بشكل مستمر عن احتمالية زيادة أسعار البنزين، في ظل ارتفاع أسعار البترول عالميًا مقارنة بالأسعار المقدرة في الموازنة العامة للدولة.

وقالت ياسمين عز، خلال تقديمها برنامج «كلام الناس» المذاع عبر فضائية «MBC مصر»: «بنسمع طول الوقت إن البنزين هيزيد»، مشيرة إلى أن سعر البترول العالمي أصبح أعلى من السعر المقدر في الموازنة بنحو 35%.

ارتفاع الأسعار

وأضافت أن ارتفاع أسعار البترول قد ينعكس على تكاليف النقل وأسعار العديد من السلع والخدمات، مطالبة الحكومة بوضع خطة واضحة للتعامل مع أي موجة جديدة من ارتفاع الأسعار.