محمد زكريا يتوج ببطولة السويد المفتوحه للاسكواش

توج محمد زكريا ببطولة السويد المفتوحة للاسكواش والتي أقيمت فى ستوكهولم خلال الفترة بين 30 سبتمبر وحتى الرابع من شهر أكتوبر الجاري، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 90 ألف دولار للرجال ومثلها للسيدات.





حقق محمد زكريا الفوز في المباراة النهائية اما الويلزى جويل ميكين بنتيجة 3-1، وجاءت نتيجة الأشواط 11-6, 11-6, 8-11, 11-2.



كما توجت فيروز أبو الخير بلقب البطولة عقب الفوز في المباراة النهائية امام الإنجليزية جورجينا كينيدي بنتيجة 3-0، وجاءت نتيجة الأشواط 11-4, 11-5, 11-3.



وشهد جدول منافسات البطولة مشاركة مصرية كبيرة، ففي منافسات الرجال شارك كل من: مصطفى السيرتي، كريم الحمامي، محمد زكريا، كريم التركي، يحيى النوساني، ومحمد أبو الغار.