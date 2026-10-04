البرتغال تخطط لإقامة مباراة وداع تليق بمسيرة كريستيانو رونالدو

كشفت صحيفة «ليكيب» الفرنسية عن تحركات داخل الاتحاد البرتغالي لكرة القدم من أجل إعادة الأسطورة كريستيانو رونالدو إلى صفوف المنتخب، تمهيدًا لخوض مباراته الدولية الأخيرة بقميص البرتغال.

وأوضحت الصحيفة أن المواجهة المنتظرة قد تكون بمثابة مباراة وداع واعتزال دولي لقائد المنتخب البرتغالي، في خطوة تهدف إلى تكريم رونالدو ومنحه وداعًا يليق بمسيرته التاريخية مع منتخب بلاده.

ويعد رونالدو أحد أبرز اللاعبين في تاريخ الكرة البرتغالية، بعدما صنع مسيرة استثنائية مع المنتخب، وحقق العديد من الإنجازات، إلى جانب الأرقام القياسية التي جعلته أحد أهم اللاعبين في تاريخ كرة القدم الدولية.

وتسعى البرتغال، وفقًا لما أوردته «ليكيب»، إلى تنظيم وداع يليق بإرث رونالدو مع المنتخب، تقديرًا لما قدمه على مدار سنوات طويلة، قبل إسدال الستار على مسيرته الدولية.