ترامب يعين جون كول مبعوثًا رئاسيًا خاصًا لشؤون الرهائن

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأحد، تعيين المحامي والمبعوث الأمريكي الحالي لدى بيلاروسيا جون كول مبعوثًا رئاسيًا خاصًا لشؤون الرهائن، خلفًا لآدم بولر.

وأشاد ترامب بجهود كول في التفاوض على إطلاق سراح محتجزين وسجناء، مشيرًا إلى أن المبعوث الجديد تمكن خلال العام الماضي من إعادة أكثر من 65 أمريكيًا ومواطنًا من دول حليفة من بيلاروسيا، كما تفاوض على إطلاق سراح أكثر من 800 سجين سياسي من عدة دول في شرق أوروبا.

وكان رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو قد أصدر الشهر الماضي عفوًا عن 15 سجينًا، عقب محادثات أجراها مع كول، الذي يواصل منذ أكثر من عام مفاوضاته مع مينسك بشأن عدد من الملفات.

وقال ترامب، في منشور عبر منصة «تروث سوشيال»، إن كول اضطلع بدور بارز في هذه الجهود، معتبرًا أن خبرته في التفاوض ستدعم مهمته الجديدة المتعلقة بملف الرهائن والمحتجزين الأمريكيين في الخارج.

وسيخلف كول في منصبه الجديد آدم بولر، الذي قال ترامب إنه أسهم في إعادة 196 رهينة خلال فترة توليه مسؤولية شؤون الرهائن.

وأضاف ترامب أن بولر، الذي شارك في أغسطس الماضي في جهود أسفرت عن إطلاق سراح جندي سابق في مشاة البحرية الأمريكية من روسيا، سيواصل العمل في الإدارة الأمريكية في ملفات أخرى بصفته مستشارًا رفيع المستوى.