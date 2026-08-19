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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

الزمالك يحاصر بيزيرا.. هل ينتهي التمرد بالعودة أم الرحيل؟

بيزيرا
بيزيرا
محمود أحمد

عاد ملف البرازيلي خوان ألفينا بيزيرا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى الواجهة من جديد بعدما شهدت الساعات الماضية تداول أنباء عن اقتراب رحيله إلى شباب الأهلي الإماراتي في صفقة قيل إنها تمت مقابل 4 ملايين دولار.

وأثارت الأنباء حالة من الجدل داخل جماهير الزمالك خاصة في ظل الأزمة القائمة بين اللاعب والنادي منذ فترة على خلفية غيابه عن تدريبات الفريق ومعسكر الإعداد للموسم الجديد ورغبته في الرحيل لخوض تجربة جديدة خارج القلعة البيضاء.

إلا أن إدارة الزمالك سارعت إلى توضيح موقفها نافية بشكل قاطع التوصل إلى اتفاق نهائي مع النادي الإماراتي بشأن انتقال اللاعب ومؤكدة أن بيزيرا لا يزال لاعبًا في صفوف الفريق وأن عقده مع النادي قائم ولم تصدر موافقة رسمية على رحيله.

حقيقة اتفاق الزمالك وشباب الأهلي

وجاءت بداية الأزمة الجديدة بعدما نشر الصحفي البرازيلي بابلو أوليفيرا عبر حسابه على منصة «إكس» أن الزمالك وشباب الأهلي توصلا إلى اتفاق يقضي بانتقال بيزيرا إلى النادي الإماراتي مقابل 4 ملايين دولار عقب مفاوضات استمرت قرابة ثلاثة أسابيع.

الخبر سرعان ما انتشر على نطاق واسع خاصة أن مستقبل اللاعب كان محل نقاش خلال الفترة الماضية في ظل وجود رغبة معلنة من جانبه في الرحيل مقابل تمسك إدارة الزمالك بالحصول على المقابل المالي المناسب قبل السماح بخروجه.

لكن مصدرًا داخل نادي الزمالك أكد أن ما تم تداوله بشأن الاتفاق لا يعكس الموقف الرسمي للنادي مشددًا على عدم وجود اتفاق مع شباب الأهلي حتى الآن.

وأوضح المصدر أن إدارة الزمالك لم تمنح موافقتها على انتقال اللاعب وأن بيزيرا لا يزال مرتبطًا بعقد سارٍ مع النادي وبالتالي فإن أي خطوة باتجاه انتقاله إلى نادٍ آخر تحتاج إلى موافقة رسمية من القلعة البيضاء.

الزمالك يوجه رسالة واضحة إلى بيزيرا

وفي تطور لافت أخطر نادي الزمالك اللاعب البرازيلي رسميًا عبر البريد الإلكتروني بضرورة العودة إلى مصر والانتظام في تدريبات الفريق في رسالة تعكس تمسك الإدارة بتنفيذ بنود العقد المبرم بين الطرفين.

وأكد النادي للاعب أنه لا توجد موافقة على رحيله في الوقت الحالي وأن عليه العودة إلى القاهرة والانتظام في التدريبات خاصة أن عقده مع الفريق ما زال قائمًا.

ويأتي هذا التحرك في إطار رغبة الزمالك في وضع حد لحالة الغموض التي تحيط باللاعب خصوصًا مع استمرار غيابه عن التحضيرات للموسم الجديد وعدم حصوله على إذن رسمي بالابتعاد عن الفريق.

كيف بدأت أزمة بيزيرا؟

بدأت أزمة بيزيرا بعدما تلقى اللاعب عرضًا من شباب الأهلي الإماراتي خلال فترة الانتقالات الصيفية ليبدي اللاعب رغبة في الرحيل عن الزمالك والانتقال إلى النادي الإماراتي.

في المقابل لم تتحمس إدارة الزمالك لفكرة رحيل اللاعب وتمسكت باستمراره ضمن صفوف الفريق أو الحصول على المقابل المالي الذي يتناسب مع قيمة اللاعب واحتياجات النادي حال اتخاذ قرار بالموافقة على انتقاله.

ومع استمرار الخلاف غاب بيزيرا عن تدريبات الزمالك وكذلك عن معسكر إعداد الفريق للموسم الجديد في خطوة اعتبرتها الإدارة خروجًا عن الالتزامات المفروضة عليه بموجب عقده.

وبدأت الأزمة تتحول تدريجيًا من خلاف حول مستقبل لاعب إلى ملف إداري وقانوني خاصة مع استمرار غياب اللاعب وعدم انتظامه في برنامج الإعداد.

هل كان هناك اتفاق سابق على رحيل اللاعب؟

خلال الفترة الماضية ظهرت تقارير تحدثت عن وجود تفاهمات بين بيزيرا وإدارة الزمالك بشأن إمكانية السماح له بالرحيل حال وصول عرض مناسب.

إلا أن إدارة النادي تتمسك بأن هذه التفاهمات إن وجدت لا تعني وجود اتفاق ملزم يجبر الزمالك على الموافقة على انتقال اللاعب خاصة أن أي صفقة تحتاج إلى اتفاق رسمي ونهائي بين جميع الأطراف.

ومن هنا جاء تأكيد النادي على أن بيزيرا لا يزال لاعبًا في الزمالك وأن الحديث عن إتمام صفقة انتقاله إلى شباب الأهلي سابق لأوانه ما لم يتم التوصل إلى اتفاق رسمي.

العرض الإماراتي تحت أنظار الزمالك

ويبقى العرض المقدم من شباب الأهلي أحد أبرز مفاتيح الأزمة خاصة أن التقارير المتداولة تحدثت عن مقابل مالي يصل إلى 4 ملايين دولار.

لكن هذا الرقم لم يكن كافيًا وفق ما تردد خلال الفترة الماضية لحسم الصفقة في ظل تمسك الزمالك بالحصول على مقابل يتناسب مع قيمة اللاعب وموقف النادي.

وبالتالي فإن الحديث عن انتقال بيزيرا إلى شباب الأهلي لا يزال مرتبطًا بموقف إدارة الزمالك من العرض المالي إلى جانب إنهاء أزمة غياب اللاعب والاتفاق على جميع التفاصيل الخاصة بالصفقة.

إجراءات قانونية تلوح في الأفق

ولم تقتصر تحركات الزمالك على مخاطبة اللاعب ومطالبته بالعودة إذ بدأت الإدارة في تجهيز ملف بيزيرا تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية واللائحية المناسبة حال استمرار غيابه عن التدريبات.

ويأتي ذلك في ظل حرص النادي على إثبات موقفه رسميًا والتأكيد على أنه لم يمنح اللاعب إذنًا بالغياب أو الانقطاع عن التدريبات.

كما أن توثيق المراسلات الرسمية مع اللاعب يمثل خطوة مهمة بالنسبة للزمالك خصوصًا في حال تطور الأمر إلى نزاع قانوني يتعلق بالالتزامات التعاقدية أو العقوبات المترتبة على عدم الانتظام في التدريبات.

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