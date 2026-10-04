مساعد وزير التموين: لا زيادة في أسعار رغيف الخبز أو المساس بوزنه.. وتشديد الرقابة على المخابز

أكد الدكتور أحمد أبو الغيط مساعد الوزير للرقابة وشئون التموين، أننا نطمئن المواطنين بأنه لا توجد زيادة في أسعار رغيف الخبز أو المساس بوزنه، مشيرا إلى أن اجتماع اليوم أكد على ذلك، مع تشديد الرقابة على الأسواق.

وقال أحمد أبو الغيط، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “كلام الناس”، عبر فضائية “إم بي سي مصر”، إن وزير التموين يعممل على عقد اجتماعات بشكل دوري، وتم التأكيد على استقرار الإنتاج وتوفير كميات من القمح عبر البورصة السلعية، لدعم إستقرار منظومة الخبز.

ضخ كميات من الدقيق والأقماح

وأشار مساعد وزير الوزير للرقابة وشئون التموين، إلى أننا ملتزمين بتشديد الرقابة الميدانية على المخابز، من أجل التأكد من عدم وجود مخالفات، مؤكدا أنه سنعمل على ضخ كميات من الدقيق والأقماح للعمل على إستقرار الأسواق.