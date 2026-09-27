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زيادة مرتقبة.. شعبة المخابز تحسم موقف سعر رغيف الخبز
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

زيادة مرتقبة.. شعبة المخابز تحسم موقف سعر رغيف الخبز

الخبز
الخبز
محمد البدوي

أثار ارتفاع أسعار القمح خلال الفترة الأخيرة تساؤلات حول إمكانية زيادة أسعار الخبز، في الوقت الذي كشفت فيه شعبة المخابز بالاتحاد العام للغرف التجارية آخر التطورات بشأن الأسعار والأوزان خلال الفترة المقبلة.

الخبز المنتج في المخابز السياحية

وقال عبدالله غراب، رئيس شعبة المخابز بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن سعر طن القمح ارتفع بنحو 4 آلاف جنيه، مشيرًا إلى وجود قرار وزاري يحدد مواصفات الخبز المنتج في المخابز السياحية والأفرنجية، سواء من حيث الوزن أو السعر.

وأوضح غراب، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن هناك مطالب من أصحاب المخابز بزيادة الأسعار بنسبة تصل إلى 15%، في ظل ارتفاع تكلفة مستلزمات الإنتاج.

وأشار رئيس شعبة المخابز إلى أن مصر تعتمد في استيراد جانب من احتياجاتها من القمح على عدد من الأسواق، من بينها روسيا وأوكرانيا، لافتًا إلى أن كميات تم التعاقد عليها من مناشئ أخرى لم تصل حتى الآن.

لا زيادة في الأسعار قبل الأحد

وأكد عبدالله غراب أن وزير التموين طلب مهلة حتى الأحد المقبل لدراسة تطورات أسعار القمح وتكاليف الإنتاج، موضحًا أن المخابز ملتزمة خلال هذه الفترة بعدم رفع أسعار الخبز أو خفض الأوزان المقررة.

وكشف أن سعر رغيف الخبز الحالي يبلغ 150 قرشًا للوزن 50 جرامًا، بينما يصل سعر الرغيف وزن 80 جرامًا إلى جنيهين، في حين يتراوح سعر الخبز السياحي بين جنيه ونصف وجنيهين، وفقًا للتصريحات التي أدلى بها.

ارتفاع عالمي في أسعار القمح

ولفت رئيس شعبة المخابز إلى أن الزيادة في أسعار القمح تأتي في ظل ارتفاعات شهدتها الأسواق العالمية، موضحًا أن الأسعار لم ترتفع دفعة واحدة أو بصورة مفاجئة، وإنما جاءت الزيادات على مراحل.

المخابز القمح أسعار القمح

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