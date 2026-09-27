تموين الإسماعيلية يواصل حملاته المكثفة على الأسواق والمخابز ويحرر 85 مخالفة تموينية متنوعة

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الإسماعيلية، حملة رقابية مكثفة؛ لضبط الأسواق ومراقبة السلع والتأكد من جودة وصلاحية كافة المعروضات بالأسواق، في إطار جهود الدولة لإحكام الرقابة على الأسواق والتصدي للتلاعب بالأسعار واحتكار السلع.

وأشار مجدي عبد الكريم عامر، وكيل وزارة التموين بالإسماعيلية، أن الحملة الميدانية أسفرت عن: ضبط ٥ شكائر دقيق بلدي مدعم بأحد المخابز قبل بيعها بالأسواق

كما تم تحرير ٨٥ مخالفة تموينية متنوعة في مجال الرقابة على المخابز البلدية، تم تحرير ٦ محاضر لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، ١٢ محضر لعدم نظافة أدوات العجن، ١٦ محضر لإنتاج خبز ناقص الوزن، ١٦ محضر لعدم وجود لوحة، ٦ محاضر لعدم إعطاء بون الصرف للمواطنين، محضر لعدم وجود ميزان، محضر للتوقف عن ممارسة النشاط، محضر لأحد المخابز السياحة لإنتاج خبز ناقص الوزن.

في مجال الرقابة على الأسواق ، تم تحرير ١١ محضر لعدم الإعلان عن الأسعار

، ١٠ محاضر لعدم وجود شهادة صحية، ٤ محاضر لبيع سجائر بأزيد من السعر الرسمي

وشدد وكيل وزارة التموين بالإسماعيلية على ضرورة التصدي بكل حزم لكل من يتلاعب بصحة المواطنين، مؤكدًا اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفات، كما ناشد المواطنين التعاون مع مديرية التموين والإبلاغ عن أي وقائع فساد أو غش تجاري.