دوري الأمم الأوروبية| جيسوس يكشف سر غياب رونالدو عن التشكيل الأساسي لمواجهة النرويج

أعلن المدرب جورجي جيسوس تشكيل منتخب البرتغال الأساسية التي تواجه النرويج حاليا ضمن الجولة الثانية من دوري الأمم الأوروبية اليوم الأحد.

وتماشياً مع التوقعات، سيبدأ كريستيانو رونالدو المباراة من دكة البدلاء، بعد انتقادات طالته عقب مشاركته في الفوز 1-0 على ويلز.

وفضّل جيسوس إقحام جونسالو راموس في خط الهجوم رفقة جواو فيليكس نجم النصر السعودي، صاحب هدف الفوز على ويلز، بينما يدخل فرانسيسكو كونسيساو وبيدرو نيتو كجناحين مجدداً.

وشرح المدرب سبب استبعاد رونالدو في تصريح لقناة "Sport TV" قائلاً: "لعب رونالدو حوالي 70 دقيقة في ملعب ألفالادي، وشعرت أنه لا يستطيع خوض مباراتين متتاليتين كأساسي".

وأضاف: "نريد أن يكون رونالدو متاحاً للمباريات الأربع، سواء لعب دقائق أقل أو أكثر، لكننا نريده حاضراً في الملعب".

ويغيب لاعب الوسط فيتينيا عن التشكيلة الأساسية للسبب ذاته، حيث قال جيسوس: "لقد قطع مسافة 13 كيلومتراً في مباراة ويلز، ولم يتعاف تماماً بعد".

تشكيل البرتغال الأساسي

الحارس: ديوجو كوستا

الدفاع: جواو كانسيلو، روبن دياز، ريناتو فيجا، نونو مينديز

الوسط: جواو نيفيز، جواو بالينيا، فرانسيسكو كونسيساو.

الهجوم: جواو فيليكس، جونسالو راموس، بيدرو نيتو.