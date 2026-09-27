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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

موعد مباراة البرتغال والنرويج اليوم في دوري الأمم الأوروبية.. والقناة الناقلة

منتخب البرتغال
منتخب البرتغال
رباب الهواري

يواجه منتخب البرتغال نظيره منتخب النرويج، مساء اليوم الأحد، الموافق 27 سبتمبر الجاري، وذلك ضمن مباريات بطولة دوري الأمم الأوروبية للموسم الجاري 2026/2027.

ويستقبل منتخب النرويج نظيره البرتغالي على ملعب "أوليفول" بالجولة الثانية لدور المجموعات، من بطولة دوري الأمم الأوروبية.

وكان منتخب النرويج قد حقق الفوز في الجولة الأولى من دوري الأمم الأوروبية، بثلاثية لهدفين أمام منتخب الدنمارك، فيما حقق منتخب البرتغال الفوز بهدف نظيف أمام ويلز.

وتضم تلك المجموعة منتخبات، البرتغال، النرويج، الدنمارك، وويلز، ويتنافس منتخبا البرتغال والنرويج  على صدارة المجموعة.


موعد مباراة البرتغال والنرويج اليوم في دوري الأمم الأوروبية

تنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

القناة الناقلة لمباراة البرتغال والنرويج اليوم في دوري الأمم الأوروبية

تذاع المباراة عبر قناة beIN SPORTS 1

منتخب البرتغال منتخب النرويج اخبار الرياضة دورى الامم الاوروبية

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