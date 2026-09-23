رونالدو يحسم موقفه من منتخب البرتغال ويكشف رغبته بشأن الهدف الـ1000

حسم كريستيانو رونالدو، قائد منتخب البرتغال، موقفه من الاستمرار مع منتخب بلاده، مؤكدًا مواصلة مشواره الدولي في الوقت الحالي، معربًا عن رغبته في تسجيل الهدف رقم 1000 في مسيرته بقميص البرتغال.

وقال رونالدو خلال المؤتمر الصحفي قبل مواجهة ويلز، إنه يفضل تسجيل الهدف التاريخي مع المنتخب بدلًا من نادي النصر السعودي، مؤكدًا أن تحقيق ذلك سيكون «تتويجًا» لمسيرته الدولية.

رونالدو يواصل مشواره مع البرتغال

وأوضح قائد البرتغال أنه يفكر باستمرار في مستقبله، لكنه قرر مواصلة اللعب الدولي بعد التحدث مع رئيس الاتحاد والمدير الفني.

وأكد رونالدو قدرته على مساعدة المنتخب، سواء داخل الملعب من خلال تسجيل الأهداف وصناعة الانتصارات، أو خارجه من خلال خبرته الطويلة ودوره القيادي مع الجيل الجديد.

موقف رونالدو من يورو 2028

ورفض رونالدو حسم موقفه من المشاركة في بطولة أمم أوروبا 2028، مشيرًا إلى أنه يفضل التركيز على الحاضر وعدم التفكير في المستقبل البعيد.

وشدد قائد البرتغال على أن تمثيل منتخب بلاده يمثل مصدر فخر وشغف كبير بالنسبة له، مؤكدًا أنه سيواصل تقديم كل ما لديه لمساعدة الفريق، بعيدًا عن الاعتماد على تاريخه وإنجازاته السابقة.