العراق وعُمان يتعادلان 1-1 في افتتاح مشوارهما بـ«خليجي 27»

حسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله مواجهة العراق وعُمان، التي أقيمت مساء اليوم الأربعاء، على استاد الأمير عبدالله الفيصل بمدينة جدة، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس الخليج العربي «خليجي 27».

محمد قاسم يضع العراق في المقدمة

ونجح محمد قاسم في تسجيل هدف التقدم للمنتخب العراقي بالدقيقة السادسة، ليمنح أسود الرافدين أفضلية مبكرة، قبل أن يغادر أرض الملعب متأثرًا بالإصابة.

ناصر الرواحي يدرك التعادل لعُمان

وفي الشوط الثاني، تمكن ناصر الرواحي من تعديل النتيجة لصالح المنتخب العُماني في الدقيقة 67، ليعيد المباراة إلى نقطة البداية.

ورغم محاولات المنتخبين لحسم اللقاء، لم ينجح أي منهما في تسجيل هدف ثانٍ، لتنتهي المواجهة بالتعادل 1-1، ويحصل كل منتخب على نقطة في بداية مشواره بالبطولة.

ترتيب المجموعة الأولى

يتواجد منتخبا العراق وعُمان في المجموعة الأولى إلى جانب السعودية والكويت، حيث يواصل المنتخبان مشوارهما بحثًا عن تحقيق الانتصارات وحصد النقاط، من أجل المنافسة على التأهل إلى الدور التالي.

وتشهد الجولة الافتتاحية مواجهة أخرى بين السعودية والكويت، لاستكمال منافسات المجموعة الأولى.