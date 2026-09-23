جراهام أرنولد: نأمل تحسين الأداء أمام الكويت والسعودية

أكد مدرب المنتخب العراقي، جراهام أرنولد، اليوم الأربعاء، أن المنتخب يتطلع إلى تحسين أدائه في مباراتيه المقبلتين أمام الكويت والسعودية، فيما أشار إلى أن الفريق فقد التركيز خلال الشوط الثاني أمام عُمان.

وقال أرنولد، خلال المؤتمر الصحافي الذي أعقب تعادل العراق مع عُمان (1-1) في مستهل مشواره ببطولة خليجي 27: إن "المنتخب قدم شوطاً أول جيداً، لكننا فقدنا التركيز في الشوط الثاني"، معرباً عن أمله في "تحسين الأداء خلال المباراتين المقبلتين أمام الكويت والسعودية".

تعليق مدرب العراق

وأضاف أن "المنتخب حصل على فرص خلال الربع ساعة الأخير من المباراة، لكنه لم يوفق في ترجمتها إلى أهداف"، مبيناً أنه "منح الفرصة لعدد من اللاعبين الجدد، ويؤمن بقدرة الفريق على تقديم مستويات مميزة في المباريات المقبلة مع الكويت والسعودية".

وانتقد أرنولد أرضية الملعب، قائلاً: إن "البطولات الكبيرة، مثل بطولة الخليج، تتطلب أرضيات بمستوى مناسب، ولا يصح أن يكون العشب بهذا الطول"، محذراً من أن "ذلك قد يتسبب بإصابات للاعبين".