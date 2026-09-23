ليلة من الفخر والإنجاز.. ختام الألعاب الإقليمية العاشرة للأولمبياد الخاص «القاهرة 2026»

اختتمت فعاليات الألعاب الإقليمية العاشرة للأولمبياد الخاص للشرق الأوسط وشمال أفريقيا – القاهرة 2026، التي استضافتها مصر خلال الفترة من 17 إلى 23 سبتمبر 2026 تحت شعار «رياضات الأداء»، وسط أجواء احتفالية جمعت الوفود واللاعبين والمدربين والمتطوعين والشركاء، واحتفت بأسبوع حافل بالمنافسات والإنجازات والقصص الإنسانية الملهمة.

وأقيم حفل الختام بفندق بيراميدز بارك، بحضور رؤساء الوفود وعدد من الشخصيات والمسؤولين، وتضمن الحفل كلمات رسمية، وتكريم رؤساء الوفود والمتطوعين، وتسليم علم الأولمبياد الخاص الدولي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والإعلان الرسمي عن ختام الألعاب، إلى جانب الفقرات الفنية والموسيقية التي اختتمت بها الاحتفالية.

وفي كلمته خلال حفل الختام، أكد المهندس أيمن عبد الوهاب، الرئيس الإقليمي للأولمبياد الخاص الدولي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أن القاهرة قدمت نموذجًا متميزًا في استضافة الألعاب الإقليمية، مشيرًا إلى أن النجاح لم يكن فقط في تنظيم المنافسات، وإنما في قدرة مصر على جمع أبناء المنطقة تحت مظلة الرياضة والوحدة والدمج.

وقال عبد الوهاب إن الألعاب الإقليمية تمثل أكثر من مجرد منافسات رياضية، فهي مساحة يلتقي فيها اللاعبون من مختلف دول المنطقة ليتبادلوا الخبرات والثقافات، ويؤكدوا أن الاختلاف يمكن أن يكون مصدرًا للقوة والتكامل، مشيدًا بالجهود الكبيرة التي بذلها فريق العمل والمتطوعون وكل الجهات المشاركة في إنجاح القاهرة 2026.

وأضاف أن الأولمبياد الخاص سيواصل العمل على تطوير منظومة استضافة الألعاب الإقليمية، والاستفادة من الخبرات المتراكمة في كل دورة، بما يسهم في تقديم تجربة أكثر تطورًا للاعبين والوفود، وتعزيز حضور الرياضة كأداة حقيقية للدمج والمشاركة المجتمعية في المنطقة.

من جانبه، وجه اللواء السيد شفيق، الأمين العام للأولمبياد الخاص المصري، التحية إلى جميع اللاعبين والوفود المشاركة، مؤكدًا أن كل لاعب شارك في منافسات القاهرة 2026 هو بطل يستحق الاحتفاء والتقدير.

وقال شفيق إن ما شهدته الألعاب على مدار أيامها لم يكن مجرد منافسات وميداليات، وإنما حكايات من الإصرار والفرحة والصداقة وروح الفريق، مؤكدًا أن نجاح الدورة جاء نتيجة تكاتف الجميع، من لاعبين ومدربين وأسر ومتطوعين وشركاء وفريق العمل.

وأضاف: «إحنا فخورين بكل لاعب شارك، لأن كل واحد فيكم علمنا معنى الإصرار والفرحة الحقيقية.. والميدالية مهمة، لكن الأهم إننا كلنا خرجنا من الألعاب أصدقاء وأسرة واحدة».

وشهد الحفل تكريم رؤساء الوفود المشاركة والمتطوعين تقديرًا لدورهم في إنجاح فعاليات الألعاب، كما تم تسليم علم الأولمبياد الخاص الدولي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إيذانًا بإسدال الستار على النسخة العاشرة من الألعاب الإقليمية.

واختتمت الاحتفالية بإعلان ختام الألعاب وإطفاء الشعلة، وسط فقرات فنية وموسيقية، في مشهد عكس الروح التي صاحبت القاهرة 2026 منذ وصول الوفود وحتى اللحظات الأخيرة.