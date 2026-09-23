مرموش في ورطة.. توتنهام يخطط لصفقة جديدة في يناير بسبب تراجع الهجوم

كشفت تقارير صحفية بريطانية عن تحرك نادي توتنهام لتعزيز خط هجومه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، في ظل البداية الصعبة للفريق وعدم تقديم عدد من لاعبيه للمستوى المنتظر.

وبحسب موقع «فوتبول إنسايدر»، يخطط توتنهام للتعاقد مع مهاجم جديد في يناير، على أن يكون قادرًا على تقديم الإضافة سريعًا، وهو ما يضع عمر مرموش تحت ضغط المنافسة على مركزه.

وفشل مرموش في تسجيل أي هدف خلال مبارياته الخمس الأولى مع توتنهام، بينما أحرز دومينيك سولانكي هدفًا واحدًا في 7 مباريات، إلى جانب معاناته من الإصابات خلال الفترة الماضية.

ويأتي ذلك في الوقت الذي يظل فيه ريتشارليسون خارج حسابات المدرب دي زيربي، لتتجه إدارة توتنهام إلى تدعيم مركز المهاجم الصريح خلال سوق الانتقالات الشتوية.

وكان توتنهام قد أنفق أكثر من 300 مليون جنيه إسترليني خلال الانتقالات الصيفية، إلا أن الفريق بدأ الموسم بشكل متعثر، وسط ترقب لتحركات جديدة في يناير.