مران الأهلي .. الفريق يُواصل تدريباته بتقسيمة قوية ومران فني وبدني متنوع

الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي واصل مرانه اليوم الأربعاء على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك في إطار التحضيرات الجارية لمنافسات المرحلة القادمة.

عقد الحسين عموتة، المدير الفني، محاضرة فنية سريعة، قبل أن يؤدي اللاعبون برنامجًا بدنيًّا في الجيم قبل بداية فقرات المران.

قاد المدير الفني اللاعبين لأداء فقرات بدنية وفنية متنوعة، شهدت التركيز على رفع المعدلات البدنية وتنفيذ بعض التعليمات الفنية.

واختتم الحسين عموتة فقرات المران بتقسيمة قوية شارك فيها جميع اللاعبين بالمران، وحرص المدير الفني خلالها على تنفيذ بعض الجمل الفنية المحددة.

ويستعد الأهلي لخوض مباراتين وديتين أمام الاتحاد المصراتي الليبي ومصر المقاصة خلال الفترة المقبلة، وذلك في إطار التحضيرات الجارية لمنافسات المرحلة القادمة.



