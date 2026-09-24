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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

دوري الأمم الأوروبية.. منتخب البرتغال يتقدم على ويلز 1-0 بالشوط الأول

صورة من اللقاء
صورة من اللقاء
إسلام مقلد

انتهت أحداث الشوط الأول من مواجهة منتخبي البرتغال وويلز بتقدم البرتغال بنتيجة 1-0،  في افتتاح مشوراهما ضمن منافسات دوري الأمم الأوروبية.

وسجل هدف البرتغال جواو فيليكس في الدقيقة 22 من انطلاق المباراة.

تشكيل البرتغال

وأعلن البرتغالي خورخي جيسوس، المدير الفني لمنتخب البرتغال، التشكيل الأساسي لفريقه لمواجهة ويلز، مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات دوري الأمم الأوروبية.

وتقام المباراة على ملعب «جوزيه ألفالادي»، في مستهل مشوار البرتغال بالبطولة، في أول ظهور رسمي للمدرب خورخي جيسوس مع منتخب بلاده بعد توليه المسؤولية خلفًا للإسباني روبرتو مارتينيز.

تشكيل البرتغال أمام ويلز

وجاء تشكيل منتخب البرتغال على النحو التالي:

حراسة المرمى: ديوجو كوستا.

خط الدفاع: روبن دياز، ريناتو فيجا، نونو مينديز.

خط الوسط: روبن نيفيز، فيتينيا، برونو فيرنانديز.

خط الهجوم: بيدرو نيتو، جواو فيليكس، كريستيانو رونالدو.

رونالدو يقود البرتغال أمام ويلز

ويقود كريستيانو رونالدو هجوم المنتخب البرتغالي في المواجهة المرتقبة، حيث يعول خورخي جيسوس على خبرة قائد «برازيل أوروبا» من أجل تحقيق بداية قوية في مشوار البطولة.

وتضم المجموعة الرابعة إلى جانب البرتغال وويلز، منتخبي النرويج والدنمارك، في منافسات قوية على بطاقات التأهل إلى الأدوار المقبلة.

أول مباراة رسمية لـ خورخي جيسوس

وتحمل مواجهة ويلز أهمية خاصة للمدرب خورخي جيسوس، باعتبارها أول مباراة له على رأس القيادة الفنية لمنتخب البرتغال، بعدما تولى المهمة عقب نهاية مشوار روبرتو مارتينيز مع الفريق.

ويسعى جيسوس إلى تسجيل بداية قوية مع المنتخب البرتغالي، في ظل امتلاك الفريق مجموعة من أبرز اللاعبين في الكرة الأوروبية، يتقدمهم رونالدو وبرونو فيرنانديز وروبن دياز.

موعد مباراة البرتغال وويلز

تنطلق مباراة البرتغال وويلز في تمام الساعة 9:45 مساء اليوم الخميس بتوقيت القاهرة والسعودية، على ملعب «جوزيه ألفالادي».

القناة الناقلة لمباراة البرتغال وويلز

تذاع مباراة البرتغال وويلز عبر قناة «بي إن سبورتس HD3»، الناقلة لمنافسات دوري الأمم الأوروبية.

سجل أبطال دوري الأمم الأوروبية

وتعد دوري الأمم الأوروبية بطولة للمنتخبات أطلقها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا»، بهدف توفير منافسات رسمية أكثر للمنتخبات الأوروبية، خاصة المنتخبات التي كانت تواجه صعوبة في خوض مباريات قوية بصورة منتظمة.

وتوج منتخب البرتغال بالنسخة الأولى عام 2019، بعد فوزه على هولندا بهدف دون مقابل في المباراة النهائية.

وفي النسخة الثانية، حصد منتخب فرنسا اللقب على حساب إسبانيا بعد الفوز عليها بنتيجة 2-1.

وعاد المنتخب الإسباني للتتويج بالنسخة الثالثة بعد تفوقه على كرواتيا بركلات الترجيح، عقب انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي.

أما النسخة الرابعة عام 2025، فعادت إلى خزائن المنتخب البرتغالي، بعدما تفوق على إسبانيا بركلات الترجيح بنتيجة 5-3 عقب انتهاء المباراة بالتعادل 2-2 في الوقتين الأصلي والإضافي.

البرتغال ويلز دوري الأمم الأوروبية جواو فيليكس

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