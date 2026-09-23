كريس أيقونة البرتغال.. جورجي جيسوس يشيد بكريستيانو وسط تصفيق الصحفيين

أشاد البرتغالي جورجي جيسوس، المدير الفني لـ الهلال السعودي، بالنجم كريستيانو رونالدو، قائد منتخب البرتغال، مؤكدًا أن اللاعب يمثل أيقونة للكرة البرتغالية، وذلك خلال حديثه عن مدى قدرته على مواصلة اللعب والمشاركة مع المنتخب.

وقال جيسوس في تصريحات إعلامية: «إنه لاعب أساسي؛ هو بالتأكيد لاعب أساسي. لا، الأمر ليس معقدًا».

وأضاف: «دعوني أتطرق للحظة إلى الموضوع المتعلق بكريس. ألاحظ اهتمامكم كصحفيين بمسألة المدة التي سيواصل فيها كريس اللعب، وما إذا كان يتمتع باللياقة البدنية الكافية لذلك».

وتابع: «كريس يُعد أيقونة للبرتغال وللمنتخب الوطني، لكن مجرد أنك اكتسبت حق اللعب في الماضي، فهذا لا يمنحك الحق تلقائيًا في الوقت الحاضر، فالقرار يعود للمدرب».

وأوضح جيسوس: «لقد قضيت عامًا برفقته، لذا أدرك تمامًا ما يمثله بالنسبة للبرتغال. ولأعطيكم مثالًا يوضح ذلك، خضنا مباراة في هونج كونج بملعب يتسع لـ55 ألف متفرج، وعندما لم يشارك كريستيانو كان عدد الحضور 3 آلاف فقط، بينما وصل العدد إلى 55 ألفًا عند مشاركته».

واختتم مدرب الهلال حديثه قائلًا: «هذا هو الفارق. أما بخصوص مشاركته لمدة 90 دقيقة كاملة غدًا، فالأمر يعتمد على مجريات المباراة نفسها. آمل حقًا ألا يواجه أي مشاكل بدنية وأن تسير الأمور معه على أكمل وجه».

وأضاف مازحًا: «إذا سجل هدفًا أو هدفين، فسأقوم باستبداله فورًا، كما تعلمون. هذا كل شيء، شكرًا لكم».

وعقب حديث جورجي جيسوس عن كريستيانو رونالدو، تفاعل الصحفيون بالتصفيق، في إشارة إلى إعجابهم بما قاله عن قيمة النجم البرتغالي وتأثيره الجماهيري.