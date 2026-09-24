التنمية المحلية: الحفاظ على الهوية البصرية لمنطقة العتبة أثناء التطوير.. وتوفير مسارات لسيارات الطوارئ

أكد سعيد حلمي، رئيس قطاع التخطيط والتنمية بوزارة التنمية المحلية، أنه تم العمل على تطوير منطقة العتبة على مرحلتين، مشيرًا إلى الانتهاء من المرحلة الأولى في أكتوبر 2025.

وقال حلمي، في مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»: «المرحلة الأولى استهدفت شارع الجوهري وشارع يوسف نجيب بإجمالي أطوال 310 أمتار، وتم حصر أعداد الباعة الجائلين في المرحلة الأولى، وكانوا 473 بائعًا».

وأوضح أنه تم الحفاظ على الهوية البصرية لمنطقة العتبة أثناء التطوير، إلى جانب الحفاظ على الطراز المعماري الفريد للمباني القديمة.

ولفت إلى أنه في المرحلة الأولى تم استغلال كل الفراغات وإعادة تنظيم المنطقة، مع توفير عدد أكبر من الباكيات للباعة الجائلين، وتوفير مسارات لسيارات الطوارئ.

وتابع: «تم إنشاء 6 حنفيات خاصة بالحماية المدنية، وتمت مراعاة اشتراطات السلامة المهنية».