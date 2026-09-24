مجدي عبد الغني: تقييم حسام حسن للدوري خطأ.. وأتوقع مشاركة رامي ربيعة وعبدالمنعم أمام أنجولا

تحدث مجدي عبدالغني، نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، عن تصريحات حسام حسن، المدير الفني للفراعنة، واختياراته لقائمة المنتخب، مشيرًا إلى أن المدير الفني يتحدث بصراحة شديدة خلال مؤتمراته وتصريحاته.

مجدي عبد الغني يكشف كواليس غضب حسام حسن

وقال مجدي عبدالغني، خلال استضافته في برنامج "يا مساء الأنوار"، الذي يقدمه الإعلامي مدحت شلبي عبر قناة "MBC مصر 2": "حسام حسن بيقول كل اللي جواه بدون أي دبلوماسية، ومش بيعرف يخرج من الأسئلة اللي بتسبب له نرفزة، وأحيانًا بيخرج عن شعوره في بعض الأسئلة".

وأضاف: "إحنا عندنا محترفين، ومحمد صلاح كان متألق في الموسم الماضي، ومحمد الشناوي حارس مرمى عظيم، وقدر ييجي من بعيد، وإنه يكون رقم واحد في منتخب مصر، ممكن حسام يكون في دماغه إن حراسة المرمى لشخص واحد والباقي بعيد عنه بمسافة".

وتابع مجدي عبدالغني: "تقييم حسام حسن للدوري خطأ، والكابتن حسام لن يلحق تجهيز اللاعبين، عكس ما قال إنه هو الذي يجهز اللاعبين للدوري".

وعن توقعاته لتشكيل منتخب مصر أمام أنجولا، قال مجدي عبدالغني: "أتوقع أن يخوض المنتخب لقاء أنجولا برباعي في خط الدفاع، رامي ربيعة ومحمد عبدالمنعم بجانب محمد هاني وأحمد فتوح".