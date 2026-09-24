نادر السيد: مصر قادرة على تخطي أنجولا.. واستبعاد الشناوي لا يقلل منه

أكد نادر السيد، نجم الكرة المصرية السابق، قدرة منتخب مصر على تخطي عقبة أنجولا غدا، في بداية مشواره في التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الأفريقية، تحت قيادة حسام حسن، المدير الفني للفراعنة.



نادر السيد: استبعاد الشناوي من منتخب مصر لا يقلق منه

وقال نادر السيد، خلال تصريحاته عبر برنامج «البريمو» المذاع على قناة «تن» مع الإعلامي محمد فاروق، إن منتخب مصر يمتلك المقومات التي تساعده على مواصلة النتائج الإيجابية وتحقيق أهدافه خلال المرحلة المقبلة.

وتطرق نادر السيد إلى موقف محمد الشناوي، حارس مرمى الأهلي، واستبعاده من قائمة منتخب مصر، مؤكدًا أن غياب الحارس عن المنتخب، سواء بسبب الإصابة أو لقرار فني، لا ينتقص على الإطلاق من قيمة اللاعب أو تاريخه.

وأوضح نجم منتخب مصر السابق أن حسام حسن ربما شعر بالغضب من الطريقة التي تم بها الإعلان عن إصابة الشناوي قبل الكشف عن قائمة المنتخب، معتبرًا أن هذا الأمر قد يكون السبب الرئيسي وراء الأزمة التي نشبت بين الطرفين خلال الفترة الأخيرة.

وأشار نادر السيد إلى أن الشناوي يظل من أصحاب الخبرات الكبيرة في الكرة المصرية، بينما يملك الجهاز الفني لمنتخب مصر في النهاية حق اختيار العناصر التي يرى أنها الأنسب لخوض المباريات والاستحقاقات المقبلة.

واختتم نادر السيد حديثه بالتأكيد على أهمية التركيز خلال المرحلة الحالية، ومساندة منتخب مصر من أجل مواصلة مشواره في التصفيات وتحقيق الهدف المنشود.