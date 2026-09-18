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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزيرة التنمية المحلية والبيئة تتابع معدلات تنفيذ المرحلة الثانية من تطوير سوق العتبة بالقاهرة

وزيرة التنمية المحلية والبيئة
وزيرة التنمية المحلية والبيئة

تواصل وزارة التنمية المحلية والبيئة جهودها في تنفيذ أعمال تطوير ورفع كفاءة سوق العتبة بمحافظة القاهرة ضمن المرحلة الثانية من خطة التطوير ، بتمويل كامل من موازنة الوزارة ، وذلك من خلال رؤية متكاملة تستهدف تحسين المظهر الحضاري للسوق، وتنظيم أماكن الباعة، ورفع كفاءة الطرق والأرصفة والواجهات، بما يسهم في تحسين حركة المواطنين والمترددين على السوق وتعزيز عوامل الأمان والسلامة ، وذلك في إطار خطة وزارة التنمية المحلية والبيئة للارتقاء بالمناطق والأسواق ذات الكثافة المرتفعة، وتحسين مستوى الخدمات والبيئة العمرانية.

تطوير سوق العتبة 

وتابعت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة مستجدات الأعمال الجارية بالسوق، و معدلات التنفيذ والوقوف على ما تم إنجازه من أعمال تطوير، بما يضمن تحقيق المستهدفات وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للباعة وأصحاب المحال والمواطنين.

وتلقت الدكتورة منال عوض تقريراً من الدكتور سعيد حلمي عبد الخالق رئيس قطاع التخطيط والتنمية المحلية المتكاملة بالوزارة، حول الموقف التنفيذي لأعمال تطوير السوق، وما تم اتخاذه من إجراءات لتنسيق عناصر التطوير ورفع كفاءة مكونات السوق، حيث تضمن التقرير عددا من المستجدات المهمة، من أبرزها اعتماد عينات ترابيزات الباعة وأعمال الانترلوك واليفط، والبدء في أعمال التوريد والتصنيع والتركيب.

وأشار التقرير إلى الانتهاء من جانب كبير من أعمال تطوير الطرق والأرصفة والشوارع الداخلية، وتنفيذ أعمال الفرشة الخرسانية والبردورات تمهيدا لتركيب الانترلوك، إلى جانب مواصلة أعمال تطوير ورفع كفاءة الشارع الرئيسي والأرصفة، بما يدعم تحسين حركة المشاة وتنظيم الاستخدامات داخل السوق.

تقدم أعمال ترميم ودهانات واجهات العقارات ذات الطراز المعماري

كما أوضح التقرير تقدم أعمال ترميم ودهانات واجهات العقارات ذات الطراز المعماري والعقارات الحديثة، والتي بلغت نسبة الإنجاز بها نحو 90%، فضلاً عن تنفيذ أعمال دهانات أبواب المحال وتوحيد اليفط والواجهات، بما يعزز الهوية البصرية للسوق ويحافظ على المظهر الحضاري للمنطقة.

ومن جانبها، أكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن تطوير سوق العتبة يأتي في إطار اهتمام الوزارة بالارتقاء بالأسواق والمناطق التجارية ذات الكثافة المرتفعة، وتحسين مستوى الخدمات والبيئة المحيطة بها، بما يحقق استفادة مباشرة للمواطنين والباعة وأصحاب المحال، ويسهم في دعم النشاط التجاري وتحسين الصورة الحضارية للعاصمة.

ووجهت وزيرة التنمية المحلية والبيئة باستمرار المتابعة الدقيقة لأعمال التطوير والتنسيق بين الجهات المعنية، لضمان تنفيذ الأعمال وفقا للمخططات المعتمدة، وسرعة استكمال العناصر المتبقية، بما يحقق المستهدف من المشروع في تنظيم السوق ورفع كفاءته وتحسين مستوى الأمان والسيولة المرورية وحركة المشاة.

ومن جانبه أكد الدكتور سعيد حلمي عبد الخالق أن أعمال التطوير الجاري تنفيذها تستهدف تحقيق التكامل بين رفع كفاءة البنية العمرانية وتنظيم الاستخدامات داخل السوق، بما يوفر بيئة أكثر تنظيما وأمانا للباعة وأصحاب المحال والمترددين، مع تحسين حركة المرور والمشاة والحفاظ على الطابع العمراني المميز لمنطقة العتبة.

التنمية المحلية التنمية المحلية والبيئة تطوير سوق العتبة القاهرة منال عوض

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