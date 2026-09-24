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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

شعبة الأدوية: الدواء مسعر جبريا في مصر.. وآخر قرار تسعير يطبق على المنتجات الجديدة

الدواء
الدواء
هاني حسين

أكد الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، أن الدواء أمن قومي وله بُعد اجتماعي وسياسي مهم، ويحظى باهتمام الدولة.

وقال عوف، في مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»: «الدواء سيظل تسعيرة جبرية، ولا نية لتحرير سعر الدواء في مصر».

وأشار إلى أن هناك قرارًا تنظيميًا لتسعير وتداول الدواء في مصر، مشيرًا إلى أن آخر قرار تسعيري صدر منذ 14 عامًا، ويستهدف القرار الجديد تحقيق الشفافية في طريقة التسعير المقبلة؛ لتشجيع الاستثمار الخارجي.

وأضاف: «نسعى لتواجد آلية واضحة لحساب مستقبل التسعير في مصر».

وأكمل: «قرار التسعير الجديد سيطبق على المنتجات الجديدة، وليس المنتجات الحالية، ومتوقع ظهور أول منتج في السوق بعد عام أو عامين».

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