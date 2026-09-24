مبيعات القاهرة للأدوية تتجاوز 2.5 مليار جنيه خلال العام المالي الماضي

كشفت شركة القاهرة للأدوية والصناعات الكيماوية، التابعة للشركة القابضة للأدوية، إحدى شركات قطاع الأعمال العام، عن ارتفاع أرباحها بنسبة 24.5%خلال العام المالي الماضي 2025-2026.

وأظهرت القوائم المالية لشركة القاهرة للأدوية والصناعات الكيماوية عن العام المالي الماضي تحقيق صافي ربح بعد الضريبة بلغ 552.54 مليون جنيه خلال العام المالي المنتهي في يونيو 2026، مقابل صافي ربح بلغ 443.72 مليون جنيه في العام المالي المقارن.

​وسجلت شركة القاهرة للأدوية والصناعات الكيماوية مبيعات بقيمة 2.51 مليار جنيه بنهاية يونيو 2026، مقابل 2.07 مليار جنيه في العام السابق بنسبة ارتفاع بلغت 21%.

25 خط إنتاج متكامل

وتضم شركة القاهرة للأدوية نحو 25 خط إنتاج متكامل تغطي مختلف الأشكال الصيدلانية تشمل الأقراص العادية والملونة، والكبسولات الصلبة والرخوة، والأشربة والقطرات الفموية، إضافة إلى المراهم والأقماع، وبودرات الحبيبات الفوارة والعادية، ومستحضرات العين، والأمبولات.

بالإضافة إلي وجود معامل الرقابة والجودة المطوّرة، وأقسام البحث العلمي والتطوير (R&D)، وإدارة ضمان الجودة، وإدارة التطوير التقني، والتي تعمل جميعها وفق ممارسات التصنيع الجيد GMP، بما يضمن إنتاج دواء آمن وفعّال ومتوافق مع أعلى المعايير الدولية.

منتجات القاهرة للأدوية

وتعد "القاهرة للأدوية" منتجًا رئيسيًا لعدد من الأدوية واسعة الانتشار في السوق المصري، من بينها: بريزولين، سبازموبيرالجين، ترايكتين، بيرال، نوفلو، سيدالين، توسيلار، ديكسازون، أناللرج، درامنيكس، سبيكتون، وغيرها من المستحضرات الحيوية الآمنة والفعّالة التي تلبي احتياجات المرضى والأسواق المحلية والإقليمية.

64 عام من الخبرة

وتتمتع شركة القاهرة للأدوية بخبرة تمتد لأكثر من 64 عامًا منذ تأسيسها عام 1962، وتمثل إحدى ركائز صناعة الدواء في مصر والشرق الأوسط.

ملكية الشركة

وتمتلك الشركة القابضة للادوية والكيماويات والمستلزمات الطبية 60% من أسهم الشركة ، فى يمتلك اتحاد العاملين المساهمين 10%، والباقى (30%) مملوك للقطاع الخاص