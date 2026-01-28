مبيعات القاهرة للأدوية تتخطى المليار جنيه في 6 أشهر

كشفت شركة القاهرة للأدوية والصناعات الكيماوية، التابعة للشركة القابضة للأدوية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، عن خلال النصف الأول من العام المالي الجاري، ارتفاع أرباحها بنسبة 9.4%، على أساس سنوي.

وأظهرت المؤشرات المالية لشركة القاهرة للأدوية والصناعات الكيماوية، تحقيق أرباح بقيمة 268.96 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو حتى نهاية ديسمبر 2025، مقابل أرباح بلغت 245.79 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.

مبيعات شركة القاهرة للأدوية

وارتفعت مبيعات شركة القاهرة للأدوية خلال النصف الأول من العام الجاري إلى 1.25 مليار جنيه، مقابل مبيعات بلغت 1.06 مليار جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.

25 خط إنتاج متكامل

وتضم شركة القاهرة للأدوية نحو 25 خط إنتاج متكامل تغطي مختلف الأشكال الصيدلانية تشمل الأقراص العادية والملونة، والكبسولات الصلبة والرخوة، والأشربة والقطرات الفموية، إضافة إلى المراهم والأقماع، وبودرات الحبيبات الفوارة والعادية، ومستحضرات العين، والأمبولات.

بالإضافة إلي وجود معامل الرقابة والجودة المطوّرة، وأقسام البحث العلمي والتطوير (R&D)، وإدارة ضمان الجودة، وإدارة التطوير التقني، والتي تعمل جميعها وفق ممارسات التصنيع الجيد GMP، بما يضمن إنتاج دواء آمن وفعّال ومتوافق مع أعلى المعايير الدولية.