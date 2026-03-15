وكالة الطاقة الدولية: احتياطات النفط تتدفق قريبا إلى الأسواق العالمية

أعلنت وكالة الطاقة الدولية، اليوم، عن بدء تدفق النفط من احتياطيات الطوارئ التابعة للدول الأعضاء إلى الأسواق العالمية قريباً، في خطوة تهدف إلى تعزيز الإمدادات وتهدئة الأسواق.



كشفت الوكالة في بيان لها عن تفاصيل الخطة التي تلتزم بموجبها الحكومات بتوفير 271.7 مليون برميل من النفط من مخزوناتها، بالإضافة إلى التزام الحكومات بتوفير 116.6 مليون برميل أخرى من مخزونات الصناعة.

أوضحت الوكالة أن تدفق الإمدادات سيتم على مراحل، حيث ستتاح المخزونات من دول آسيا وأوقيانوسيا فورا، بينما ستتوفر المخزونات من أوروبا والأمريكتين في نهاية شهر مارس الجاري.

بحسب التوزيع الجغرافي للمخزونات المفرج عنها، ستوفر الدول الأعضاء في منطقة الأمريكتين الحصة الأكبر بواقع 172.2 مليون برميل.

فيما يخص طبيعة الإمدادات، أشارت وكالة الطاقة الدولية إلى أن 72% من السحب المخطط له سيكون من النفط الخام، في حين ستشكل المنتجات النفطية النسبة المتبقية البالغة 28%.

يأتي هذا الإجراء الاستثنائي في إطار جهود دولية لمواجهة أي نقص محتمل في المعروض وضمان استقرار أسواق الطاقة العالمية.