الديوان الأميري: أمير قطر أكد تقديره لمواقف مصر الداعمة ودورها في دعم استقرار المنطقة

تلقى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد، رسالة شفوية من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تتصل بتطورات الأوضاع في المنطقة، والتطورات الراهنة إثر العدوان الإيراني الغاشم على دولة قطر ودول المنطقة، وكذلك الجهود المبذولة لخفض التوتر وتغليب الحلول الدبلوماسية؛ بما يسهم في صون الأمن والاستقرار الإقليميين.

وقال الديوان الأميري القطري، في بيان، إنه نقل الرسالة جاء عبر وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج الدكتور بدر عبد العاطي، وذلك خلال استقبال أمير قطر له بمكتبه في قصر (لوسيل) مساء اليوم الأحد.

وفي مستهل المقابلة، نقل وزير الخارجية، تحيات الرئيس المصري إلى أمير قطر وتمنياته له بموفور الصحة والسعادة وللشعب القطري دوام التقدم والازدهار مؤكدا تجديد دعم وتضامن مصر الكامل مع دولة قطر ووقوفها إلى جانبها في مواجهة الاعتداءات المستهجنة والغير مبررة التي تستهدف سيادتها وأمنها.

كما حمَّل أمير قطر الوزير، عبد العاطي، تحياته إلى الرئيس السيسي، وتمنياته له بموفور الصحة والعافية وللشعب المصري الشقيق المزيد من التقدم والرخاء.

وأعرب عن تقديره لمواقف مصر الداعمة لدولة قطر ولدورها في دعم استقرار المنطقة وتعزيز الأمن والاستقرار.

وجرى خلال المقابلة استعراض العلاقات الأخوية الوثيقة بين البلدين قطر ومصر وسبل تطويرها، إضافة إلى مناقشة مستجدات الأوضاع الإقليمية.