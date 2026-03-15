توجيهات رئاسية.. وزير الخارجية ينقل رسالة دعم وتضامن من مصر لأمير دولة قطر ويبحث خفض التصعيد

التقى د. بدر عبر العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج بصاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر يوم الأحد ١٥ مارس، في مستهل جولة لعدد من الدول العربية الشقيقة بالعاصمة القطرية الدوحة بتوجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي لتأكيد دعم مصر وتضامنها الكامل ووقوفها الي جانب الأشقاء في دول الخليج في مواجهة الاعتداءات المستهجنة وغير المبررة عليها.

استهل الوزير اللقاء بنقل تحيات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى أمير دولة قطر ونقل رسالة من سيادته بدعم مصر الكامل قيادة وحكومة وشعباً لدولة قطر ووقوفها وتضامنها مع الأشقاء في قطر في هذا الظرف الدقيق على إثر الاعتداءات الإيرانية الآثمة المتكررة.

وأعرب عن التقدير البالغ لعمق الروابط التاريخية والأخوية التي تجمع بين البلدين والشعبين.

من جانبه، طلب أمير دولة قطر نقل تحياته وتقديره لفخامة السيد رئيس الجمهورية، معرباً عن التقدير البالغ لمواقف مصر المبدئية والراسخة في دعم دولة قطر والتضامن معها، مثمناً الدور المحوري الذي تضطلع به القاهرة في الحفاظ على استقرار المنطقة والدفاع عن الأمن القومي العربي.

وقال السفير تميم خلاف المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية أن وزير الخارجية أكد خلال اللقاء على موقف مصر الرافض وإدانتها الكاملة للاعتداءات التي تتعرض لها من جانب ايران وتستهدف المساس بسيادة دولة قطر وأمنها القومي ومقدرات شعبها الشقيق، مشددا على أنه لا يمكن قبول اية ذرائع او مبررات او مسوغات لهذه الاعتداءات السافرة والتي تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ومباديء ميثاق الامم المتحدة، مشددا على أن أمن دولة قطر ودول الخليج العربي هو جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري والامن القومي العربي.



وتناول اللقاء مع الأمير متابعة الاوضاع الراهنة ومسار التصعيد العسكري الخطير الذي تشهده المنطقة، والأهمية البالغة لخفض التصعيد وانهاء الحرب وتغليب المسار الدبلوماسي ولغة الحوار والعقل لتجنب اتساع رقعة الصراع وانزلاق المنطقة نحو الفوضى الشاملة، مؤكدا عدم نجاعة الحلول العسكرية. وشدد الوزير عبد العاطي على استحقاقات اليوم التالي لتعزيز الامن القومي العربي بما في ذلك ضرورة تعزيز آليات العمل العربي المشترك ومفهوم الامن القومي العربي، وتفعيل معاهدة الدفاع المشترك كضمانة أساسية لصون أمن الدول العربية وسيادتها ووحدة وسلامة أراضيها.