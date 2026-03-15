عضو الحزب الجمهوري: نحو 60% من الأمريكيين يعارضون الدخول في حرب مع إيران

قال مالك فرانسيس، عضو الحزب الجمهوري الأمريكي، إن الجدل داخل الولايات المتحدة يتصاعد بشأن احتمالات الانخراط في حرب مفتوحة مع إيران، مشيراً إلى وجود تباينات في المواقف بين بعض دوائر صنع القرار والرأي العام، موضحا أن الرئيس دونالد ترامب يكرر حديثه عن تحقيق انتصار على إيران ويدعوها إلى الاستسلام، في حين تتباين الآراء داخل الساحة السياسية الأمريكية حول هذا النهج.

وأضاف فرانسيس خلال مداخلة عبر شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن نحو 60% من الأمريكيين يعارضون الدخول في حرب مع إيران، لافتاً إلى أن بعض الجمهوريين المؤيدين لتيار "ماجا" يدعمون موقف ترامب، بينما يعارضه آخرون داخل الحزب، كما حذر من أن أي تصعيد عسكري قد يؤثر سلباً على علاقات الولايات المتحدة مع حلفائها وعلى المشهد السياسي الداخلي.

وأشار إلى أن استمرار هذا النهج قد ينعكس على الانتخابات المقبلة في الولايات المتحدة، موضحاً أن تصاعد الخلافات السياسية قد يمنح الحزب الديمقراطي فرصة لاستعادة الأغلبية، ما قد يفتح الباب أمام صدام سياسي جديد داخل واشنطن.