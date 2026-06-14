ترامب لـ إيران عبر «تروث سوشيال»: أنتم على وشك أن تصابوا بالارتباك الكامل

أثار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب موجة من التكهنات والتساؤلات بعد نشره رسالة مقتضبة عبر منصته “تروث سوشيال” حول إيران.

قال ترامب فيها: "أنتم على وشك أن تصابوا بالارتباك الكامل"، بينما يرتدي سترة مكتوب عليها القائد الأعلى للقوات المسلحة.

يأتي ذلك فيما قال مسئول في الإدارة الأمريكية:نعتقد أننا توصلنا إلى اتفاق رائع وقوي للغاية مع إيران .

وأردف المسئول لشبكة فوكس نيوز الأمريكية أن إيران ستعيد فتح مضيق هرمز دون رسوم تفرضها على السفن التي تريد المرور .

ولفت إلى أن الحصار الأمريكي سيرفع بالتزامن مع إعادة فتح مضيق هرمز.

وأشار إلى أن مرحلة لاحقة ستركز على عمليات إزالة الألغام في مضيق هرمز.