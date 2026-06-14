إصابة شخصين في حادث إطلاق نار بمركز هايوود التجاري بولاية كارولاينا الجنوبية

أفاد إعلام أمريكي بإصابة شخصين في حادث إطلاق نار في مركز هايوود التجاري في جرينفيل بولاية كارولاينا الجنوبية وإغلاق المركز حتى إشعار آخر .

وكانت قد استجابت شرطة جرينفيل لبلاغات عن إطلاق نار في مركز هايوود التجاري يوم السبت الموافق 13 يونيو، حيث أصيب شخصان بالرصاص ونُقلا إلى المستشفى، حسبما أفاد مسئولون.

تم نقل ضحيتين إلى المستشفى، وفقًا لما ذكره الرقيب جوناثان براج من قسم شرطة مدينة جرينفيل.. وتم احتجاز عدد من الأشخاص.

وقام الضباط بإخلاء المركز التجاري بمساعدة مكتب شرطة مقاطعة جرينفيل.

لم يتم إطلاق أي رصاصات أخرى منذ وصول الضباط إلى مكان الحادث.