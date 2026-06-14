منتخب مصر يُغادر مطار سبوكين متوجهًا إلى سياتل استعدادًا لمواجهة بلجيكا.. صور

غادر منتخب مصر مطار مدينة سبوكين الأمريكية متوجهًا إلى مدينة سياتل، وذلك استعدادًا لخوض المواجهة المرتقبة أمام منتخب بلجيكا في افتتاح مشواره ببطولة كأس العالم 2026.

وجاءت مغادرة بعثة الفراعنة بعد انتهاء المرحلة الأخيرة من برنامج الإعداد في سبوكين، حيث يسعى الجهاز الفني بقيادة حسام حسن إلى مواصلة التحضيرات في أجواء أكثر تركيزًا قبل المباراة الأولى في المونديال.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة قوية أمام بلجيكا يوم 15 يونيو، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة السابعة، التي تضم أيضًا منتخبي إيران ونيوزيلندا.

ومن المقرر أن تُنقل المباراة عبر شبكة قنوات “بي إن سبورتس”، الناقل الحصري لبطولة كأس العالم 2026 في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.