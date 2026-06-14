ملكة الانتشار .. أسعار نيسان صنى المُستعملة في مصر

تعتبر السيارات المستعملة من أكثر المركبات داخل السوق المصري ‏المحلي ‏‏‏‏‏‏انتشارا، ‏والذي يضم الكثير من الأشكال للطرازات المختلفة، منها الاقتصادية ‏‏‏‏‏‏والمتوسطة ‏والفارهة.‏

وأصبحت الشريحة الكبرى من المقبلين على الشراء، يبحثون عن ‏السيارات ‏‏‏‏‏‏المستعملة ‏ذات السعر المنخفض؛ لتوفير جزء من المبلغ الذي سيدفعونه حال شراء ‏‏‏‏‏سيارة ‏جديدة.‏

وانتشرت منصات بيع السيارات المستعملة، والتي عرضت عددا ‏من ‏‏السيارات ‏‏‏‏لفتت ‏أنظار الجميع؛ بسبب سعرها الجيد، وكان من بينها ‏السيارة نيسان صنى موديل 2017‏.‏

تعتمد السيارة نيسان صنى موديل 2017‏، على محرك رباعي الأسطوانات بسعة 1500 سي سي، يولد قوة تصل إلى 108 حصان عند 6000 دورة في الدقيقة، مع عزم دوران أقصى يبلغ 134 نيوتن متر عند 4000 دورة في الدقيقة، ويتصل هذا المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 4 سرعات، أو ناقل حركة يدوي (مانيوال) من 5 سرعات.

تأتي السيارة نيسان صنى موديل 2017‏ بطول إجمالي يبلغ 4425 مم، وعرض 1695 مم، وارتفاع 1500 مم، وترتكز على قاعدة عجلات بطول 2600 مم، وترتفع السيارة عن الأرض بمقدار 155 مم مما يحميها من المطبات، كما تم التجهيز بخزان وقود سعة 41 لتر، وتوفر حقيبة خلفية (شنطة) واسعة جداً بسعة تخزين تبلغ 490 لتر.

تتسارع نيسان صني من وضع الثبات 0 إلى 100 كم/ساعة في غضون 15.5 ثانية، وتتميز السيارة بالاقتصادية حيث يبلغ متوسط استهلاكها للوقود حوالي 6.9 لتر لكل 100 كيلومتر مقطوعة، وتأتي بجنوط قياس 15 بوصة للفئات الأعلى و14 بوصة للفئة الأولى.

سعر السيارة نيسان صنى موديل 2017‏‏‏‏‏‏‏‏، يأتي بمتوسط 400 ألف جنيه، ‏‏‏‏‏وقد ‏‏يختلف بعض الشيء حسب الحالة الفنية للسيارة.‏