ماذا يحدث لجسمك عند تناول لحم الدجاج؟

لحم الدجاج غذاء صحي ومفيد إذا تم تناوله باعتدال وبطرق طهي خالية من الدهون الزائدة. فهو مصدر غني بالبروتين قليل الدهون، ويحتوي على فيتامينات ومعادن أساسية للجسم. ولكن الإفراط في تناوله أو طهيه بطرق غير صحية قد يرتبط ببعض الأضرار.

فوائد لحم الدجاج..

١-تقوية المناعة: غني بعنصر السيلينيوم والمعادن التي تدعم الغدة الدرقية والأيض.

٢-دعم الأعصاب والطاقة: يحتوي على مجموعة فيتامينات (B) التي تحافظ على مستويات الطاقة وصحة الأوعية الدموية.

٣-بناء العضلات: يحتوي على بروتين عالي الجودة يساعد في بناء الأنسجة وتقوية العضلات

٤-خسارة الوزن: يعد خياراً مثالياً لمن يتبعون حميات غذائية لاحتوائه على سعرات حرارية أقل ودهون مشبعة منخفضة (خاصة عند نزع الجلد).

أضرار ومخاطر لحم الدجاج (عند الإفراط أو سوءالاستهلاك)المشاكل الصحية للإفراط:

أظهرت بعض الدراسات الحديثة أن الاستهلاك المفرط للدجاج (مثل تجاوز 300 جرام أسبوعياً) قد يرتبط بزيادة مخاطر الإصابة ببعض الأمراض.

طريقة التحضير: إضافة كميات كبيرة من الزيوت أو القلي يجعله مصدراً للدهون الضارة والكوليسترول.

التلوث البكتيري: قد يحمل الدجاج النيء بكتيريا خطيرة مثل السالمونيلا، مما يجعله خطيراً في حال عدم طهيه في درجات حرارة عالية ومناسبة.





للرجيم وخسارة الوزن

أفضل اختيار هو:



صدر الدجاج المشوي أو المسلوق مع الخضروات والسلطة.وتجنب القلي والصلصات عالية السعرات.