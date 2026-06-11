طريقة عمل كباب دجاج مشوي بالزبادي والنعناع .. بمذاق لا يُقاوم

قدّمت الشيف نهال الشناوي على قناة سي بي سي سفرة، طريقة عمل كباب دجاج مشوي بالزبادي والنعناع فهو من الأطباق الرئيسية اللذيذة والشهية التي يمكنك تقديمها لأفراد أسرتك.

مقادير كباب دجاج مشوي بالزبادي والنعناع



● 500 جرام صدور دجاج قطع كبيرة

● 150 جرام زبادي

● 2 عود نعناع طازج مفروم

● 1 ثمرة بصل قطع كبيرة

● زيت زيتون

● ½ ملعقة بابريكا

● ملح وفلفل أسود

● ½ ملعقة كاري

● ملعقة بصل بودرة كبيرة

● ½ ملعقة ثوم بودرة

● ملعقة بهارات مشاوي كبيرة

● ملعقة بهارات دجاج كبيرة

● ملح حسب الرغبة

طريقة تحضير كباب دجاج مشوي بالزبادي والنعناع



يتبل الدجاج بالزبادي والنعناع وجميع البهارات

ثم تشكل على أسياخ مع البصل وتشوى علي جريل مع زيت الزيتون، وتُقدّم.