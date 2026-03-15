الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

عمرو سلامة: الحرب على إيران وعد من دونالد ترامب لـبنيامين نتنياهو

عمرو سلامة
عمرو سلامة
منار نور

علق المخرج المصري عمرو سلامة على تطورات الحرب بين إيران من جهة وإسرائيل والولايات المتحدة من جهة أخرى، كاشفًا عن رؤيته وتوقعاته لمسار الأحداث في المنطقة خلال الفترة المقبلة.

وكتب سلامة من خلال حسابه الشخصي فيس بوك :"‏توقعاتي من منظوري.. ‏الحرب على إيران كانت وعد من ترامب لنتنياهو علشان يوافق على اتفاق إيقاف ضرب النار الصوري في غزة وصفقة تبادل الأسرى.

‏وتابع: “نتنياهو عارف إن الحصول على عفو رئاسي لقضايا الفساد صعب، قرر يزايد على الجميع بأهداف جامحة وأهمها إسرائيل الكبرى اللي محتاجة عقود علشان تتحقق، علشان يتأكد إنه هيفضل رئيس وزراء ويموت قبل تحقيقها”.

و‏أضاف :" النظام في إيران مش هيقع إلا بفاتورة غالية جدا، لكن إسرائيل شارية ومبتزة سياسيين أمريكان كفاية من الجانبين وهتخليهم يدفعوا الفاتورة ديه لأطول وقت ممكن.

‏*الطرف الديموقراطي في أمريكا هدفه الوحيد دلوقتي يخلصوا من ترامب، وإسرائيل صايعة كفاية تساومهم وتساعدهم على ده لما تحس إن ترامب إتحرق، في مقابل تكملة الحروب معاهم.

‏وأكمل أن الدول الخليجية ستدرك في وقت ما إن اتحادهم مع بعضهم وكل العرب والدول السنية هو الأولوية القادمة، وإن أمانهم لن يكون مصدره أمريكي على قد ما هو الاتحاد العربي والإسلامي، وربما تقوية العلاقات مع الصين وأطراف أخرى.

‏* مصر دورها الإقليمي هيكون أهم ألف مرة الفترة الجاية وتقوية علاقاتها بتركيا وكل المحور السني هيكون حتمي.

و‏اختتم: “هذه قد تكون حرب إسرائيل الأخيرة، بنهاية حزينة أو سعيدة مش معروف، بس أعتقد الأخيرة، ونتمنى تكون حزينة ليهم وسعيدة لينا”.

