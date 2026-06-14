حالة من القلق على السواحل التونسية بعد رصد القرش الأزرق.. وتحذيرات للمصطافين

قالت نسرين رمضاني، مراسلة "القاهرة الإخبارية" في تونس، إن رصد القرش الأزرق قبالة بعض السواحل التونسية أثار حالة من القلق والحذر بين رواد الشواطئ، بعد تداول تحذيرات صادرة عن جمعيات بيئية متخصصة بالشأن البحري، مؤكدة أن هذه الجهات سارعت إلى توضيح طبيعة هذا النوع من القروش وطمأنة المواطنين.

وأضافت أن الجمعيات أوضحت أن القرش الأزرق لا يُعد من الأنواع الشرسة أو الخطرة على الإنسان، وأن ظهوره بالقرب من السواحل يُعد ظاهرة طبيعية قد ترتبط بحركة الأسماك أو بارتفاع درجات حرارة المياه، مشيرة إلى أنه يعيش عادة في المياه العميقة ويتغذى على الأسماك الصغيرة والحبار.

وأشارت رمضاني إلى أن الجهات البيئية دعت إلى عدم الاقتراب من القرش أو محاولة اصطياده، مع ضرورة إبلاغ السلطات المختصة عند رصده. كما لفتت إلى أن القرش الأزرق مصنف ضمن الأنواع شبه المهددة بالانقراض، ويواجه مخاطر متزايدة بسبب الصيد الجائر وغير المنظم.