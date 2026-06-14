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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

ليلة الحلم تبدأ من سياتل.. الفراعنة يتحدون بلجيكا في افتتاح مشوار المونديال

مصر فى كأس العالم
مصر فى كأس العالم
أمينة الدسوقي

مع دقات العاشرة مساء الاثنين بتوقيت القاهرة، تتجه أنظار الملايين من الجماهير المصرية نحو مدينة سياتل الأمريكية، حيث يبدأ منتخب مصر رحلته في كأس العالم 2026 بمواجهة قوية أمام منتخب بلجيكا، في افتتاح منافسات المجموعة السابعة من البطولة الأكبر في تاريخ اللعبة.

وتحمل المباراة طابعا خاصا للفراعنة الذين يعودون إلى المسرح العالمي بطموحات كبيرة، مستندين إلى كتيبة من النجوم يتقدمهم القائد محمد صلاح، بينما يدخل المنتخب البلجيكي المواجهة بسجل قوي وخبرة طويلة في المحافل الدولية.

ملعب ممتلئ بالأحلام والطموحات

تُقام المباراة على ملعب "لومن فيلد" بمدينة سياتل، أحد أبرز ملاعب البطولة، والذي يتسع لنحو 69 ألف متفرج.

ومن المتوقع أن يشهد المدرج حضورًا جماهيريًا كبيرًا، خاصة من الجماهير المصرية التي تستعد لمؤازرة منتخبها في بداية مشوار المونديال.

منتخب مصر

صلاح باللون الأبيض وبلجيكا بالأحمر

يدخل المنتخب المصري المباراة مرتديًا الزي الأبيض الكامل، بينما يظهر حارس المرمى باللون الأخضر الفاتح.

وعلى الجانب الآخر، يرتدي منتخب بلجيكا قميصه الأحمر الشهير مع شورت وجوارب سوداء، فيما يظهر حارس المرمى بالزي الأخضر الكامل.

تفوق تاريخي يمنح الفراعنة الثقة

ورغم الفوارق في التصنيف العالمي، فإن التاريخ يقف إلى جانب المنتخب المصري في المواجهات المباشرة أمام بلجيكا. 

فقد التقى المنتخبان في أربع مباريات سابقة، نجح الفراعنة في الفوز بثلاث منها، مقابل انتصار وحيد للشياطين الحمر.

كما سجل لاعبو مصر سبعة أهداف في شباك بلجيكا، بينما استقبلت شباكهم أربعة أهداف فقط، وهي أرقام تمنح المنتخب الوطني دفعة معنوية قبل المواجهة المرتقبة.

الشياطين الحمر قوة أوروبية تبحث عن المجد

يخوض المنتخب البلجيكي مشاركته الرابعة عشرة في تاريخ كأس العالم، بعدما أصبح خلال السنوات الأخيرة أحد أبرز منتخبات القارة الأوروبية ويُعد المركز الثالث الذي حققه في مونديال روسيا 2018 أفضل إنجازاته على الإطلاق.

ويقود المنتخب البلجيكي المدرب الفرنسي رودي جارسيا، الذي نجح في بناء فريق قوي لم يتعرض لأي هزيمة خلال آخر 13 مباراة، محققًا تسعة انتصارات وأربعة تعادلات.

نجوم بالملايين وخبرة كبيرة

تضم قائمة بلجيكا مجموعة من أبرز نجوم الكرة الأوروبية، يتقدمهم كيفين دي بروين، جيريمي دوكو، يوري تيليمانس والحارس المخضرم تيبو كورتوا. وتبلغ القيمة السوقية للمنتخب أكثر من 547 مليون يورو، ما يجعله أحد أغلى المنتخبات المشاركة في البطولة.

حكم برازيلي لإدارة المواجهة المرتقبة

أسند الاتحاد الدولي لكرة القدم إدارة اللقاء إلى الحكم البرازيلي رامون أباتي، بمساعدة مواطنيه دانيلو ماتيس ورافائيل ألفيس، في مباراة ينتظر أن تشهد صراعًا تكتيكيًا وبدنيًا كبيرًا بين المنتخبين.

البداية التي قد ترسم الطريق

تمثل مواجهة بلجيكا اختبارا حقيقيا لطموحات المنتخب المصري في البطولة، فالفوز أو حتى تحقيق نتيجة إيجابية أمام أحد أقوى منتخبات أوروبا قد يمنح الفراعنة دفعة هائلة نحو التأهل للدور التالي.

وبين أحلام الجماهير المصرية ورغبة البلجيكيين في تأكيد قوتهم، يترقب الجميع صافرة البداية التي ستعلن انطلاق فصل جديد من قصة الفراعنة في كأس العالم 2026.

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