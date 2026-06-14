أستراليا تضرب تركيا بثنائية في كأس العالم

حقق منتخب أستراليا الفوز على منافسه تركيا بنتيجة هدفين مقابل هدف ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات من بطولة كأس العالم 2026 المقامة حاليا في أمريكا بتنظيم مشترك مع المكسيك وكندا.

وتقدم منتخب أستراليا بالهدف الأول في الدقيقة 27 من عمر المباراة عن طريق نيستوري إيرانكوندا وأضاف زميله كونور ميتكالف الهدف الثاني في الدقيقة 72 من عمر المباراة.

بهذه النتيجة يحتل منتخب أستراليا المركز الثاني خلف أمريكا في المجموعة الرابعة في كأس العالم بفارق الأهداف فقط فيما جاء منتخب تركيا في المركز الثالث بدون نقاط وأخيرا باراجواي في المركز الرابع بدون نقاط أيضا بعد الخسارة من الولايات المتحدة الأمريكية برباعية في الجولة الأولى.

تشكيل منتخب أستراليا ضد تركيا

حراسة المرمى: باتريك بيتش.

الدفاع: أليساندرو سيركاتي - جاكوب إيتاليانو - جوردان بوس - هاري سوتار -كاميرون بورجيس.

الوسط: كونور ميتكالف، أيدن أونيل، بول أوكون إنجستلر.

الهجوم: محمد توري، نيستوري إيرانكوندا.

تشكيل منتخب تركيا ضد أستراليا

حراسة المرمى: أوجورجان تشاكير.

الدفاع: زيكي سيليك - مريح ديميرال - عبد الكريم بارداكجي - فيردي كاديوجلو.

الوسط: أوركون كوكجو - هاكان تشالهان أوجلو - إسماعيل يوكسيك

الهجوم: كيريم أكتوركوجلو - أردا جولر - باريس ألبير يلماز.