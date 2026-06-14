قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
نورا فتحي.. نجمة عربية أشعلت مونديال 2026 وخطفت الأضواء من شاكيرا| ماذا نعرف عنها؟
حسام حسن للاعبي المنتخب: لعبنا مع إسبانيا والبرازيل قبل كأس العالم بـ5 أيام.. يعني جسمنا نحس
ملحمة أسود الأطلس.. ماذا قالت صحف المغرب عن التعادل أمام البرازيل؟
أستراليا تضرب تركيا بثنائية في كأس العالم
شلل تام بحركة السكك الحديدية شمال إسرائيل في ساعة الذروة.. تفاصيل
«مش بخاف من حد»| صاحبة واقعة الزواج العرفي من لاعب شهير: «مش هسيب حقي.. ولجأت للقانون لاسترداده» | خاص
ننشر خريطة أماكن تقديم اعتذارات الثانوية العامة 2026
صحف البرازيل تعترف بقوة المغرب: أسود الأطلس فرضوا شخصيتهم وكشفوا ثغرات السامبا
ارتفاع جديد في أسعار الذهب اليوم.. كم يسجل عيار 21 الآن؟
كأس العالم 2026.. إنجلترا تستعيد المعدات المسروقة قبل مواجهة كرواتيا
انخفاض الحرارة وشبورة.. الأرصاد تكشف مفاجأة عن طقس آخر أيام الربيع
كاتب إسرائيلي: ترامب فرض قيوداً واضحة على تحركات نتنياهو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أستراليا تضرب تركيا بثنائية في كأس العالم

منتخب أستراليا
منتخب أستراليا
عبدالله هشام

حقق منتخب أستراليا الفوز على منافسه تركيا بنتيجة هدفين مقابل هدف ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات من بطولة كأس العالم 2026 المقامة حاليا في أمريكا بتنظيم مشترك مع المكسيك وكندا.

وتقدم منتخب أستراليا بالهدف الأول في الدقيقة 27 من عمر المباراة عن طريق نيستوري إيرانكوندا وأضاف زميله كونور ميتكالف الهدف الثاني في الدقيقة 72 من عمر المباراة.

بهذه النتيجة يحتل منتخب أستراليا المركز الثاني خلف أمريكا في المجموعة الرابعة في كأس العالم بفارق الأهداف فقط فيما جاء منتخب تركيا في المركز الثالث بدون نقاط وأخيرا باراجواي في المركز الرابع بدون نقاط أيضا بعد الخسارة من الولايات المتحدة الأمريكية برباعية في الجولة الأولى.

تشكيل منتخب أستراليا ضد تركيا

حراسة المرمى: باتريك بيتش.

الدفاع: أليساندرو سيركاتي - جاكوب إيتاليانو - جوردان بوس - هاري سوتار -كاميرون بورجيس.

الوسط: كونور ميتكالف، أيدن أونيل، بول أوكون إنجستلر.

الهجوم: محمد توري، نيستوري إيرانكوندا.

تشكيل منتخب تركيا ضد أستراليا

حراسة المرمى: أوجورجان تشاكير.

الدفاع: زيكي سيليك - مريح ديميرال - عبد الكريم بارداكجي - فيردي كاديوجلو.

الوسط: أوركون كوكجو - هاكان تشالهان أوجلو - إسماعيل يوكسيك

الهجوم: كيريم أكتوركوجلو - أردا جولر - باريس ألبير يلماز.

منتخب أستراليا تركيا أستراليا كأس العالم أستراليا ضد تركيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزارة الصحة

تحذير عاجل من وزارة الصحة للشباب: لا تتناولوا هذا الدواء

سعر رغيف الخبز

سعر رغيف الخبز بعد تطبيق الدعم النقدي.. التموين تكشف التفاصيل وتعلن حذف هؤلاء من المنظومة

منتخب قطر

قطر ضد سويسرا .. «فيفا» يعلن تغيير هوية أول هدف عربي في كأس العالم 2026

كرة قدم

عقد زواج عرفي وذهب.. عرض أخصائية تغذية على الطب الشرعي في اتهامها للاعب كرة قدم شهير

المتهمين

خلافات سابقة.. تفاصيل مشاجرة الجيران مع العائلة السورية بالقليوبية

محمد مرزبان

حالته الصحية حرجة .. إصابة الفنان محمد مرزبان فى حادث مروّع بالإسماعيلية

عامل يقتل طليقته

جريمة مأساوية في منوف| عامل يقتــل طليقته بسبب رفضها الرجوع إليه.. والأهالي يكشفون كواليس صادمة

اشرف داري

أول رد فعل من أشرف داري على ادعاء سيدة زواجها منه سرًا .. تفاصيل

ترشيحاتنا

احدى دروس الواعظات

الأوقاف تُطلق 26 قافلة دعوية للواعظات بالمديريات عن غياب التواصل بين الآباء والأبناء

الطلاق

هل تملك المرأة حق الطلاق؟.. عطية لاشين يوضح حكم قول الزوجة لزوجها "أنت لست على ذمتي"

شيخ الأزهر

مصطفى الفقي : شيخ الأزهر كان الأنسب لقيادة المؤسسة في أصعب المراحل

بالصور

طريقة عمل الكشك الصعيدي

طريقة عمل الكشك الصعيدي..
طريقة عمل الكشك الصعيدي..
طريقة عمل الكشك الصعيدي..

بعد ضبط عصير القصب المغشوش.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول هذه المادة؟

بعد ضبط عصير القصب المغشوش.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول هذه المادة؟
بعد ضبط عصير القصب المغشوش.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول هذه المادة؟
بعد ضبط عصير القصب المغشوش.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول هذه المادة؟

علاج الصداع بالأعشاب الطبيعية.. طرق قد تساعد على تخفيف الألم

علاج الصداع بالأعشاب الطبيعية.. طرق قد تساعد على تخفيف الألم
علاج الصداع بالأعشاب الطبيعية.. طرق قد تساعد على تخفيف الألم
علاج الصداع بالأعشاب الطبيعية.. طرق قد تساعد على تخفيف الألم

سر طعم العجة المصرية في البيت .. طريقة سهلة بمكونات بسيطة وخطوات مضمونة

سر طعم العجة المصرية في البيت.. طريقة سهلة بمكونات بسيطة وخطوات مضمونة
سر طعم العجة المصرية في البيت.. طريقة سهلة بمكونات بسيطة وخطوات مضمونة
سر طعم العجة المصرية في البيت.. طريقة سهلة بمكونات بسيطة وخطوات مضمونة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: برج الجوزاء

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : صراع الذهب والنفوذ في حرب مفتوحة .. السودان بين مطامع الأرض وسنن الاستخلاف

نسرين حجاج

د. نسرين حجاج تكتب: هفضل أحبك أنا.. رثاء في أربعين هاني شاكر

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: إعادة النظر في انتدابات الامتحانات

سيد الضبع

ســيد الضــبع يكتب: بين قصات الشعر الغريبة والملابس الشاذة.. أين الهوية المصرية؟

المزيد