قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مرحلة الحسم.. جنيف تستعد للتوقيع الإلكتروني على اتفاق واشنطن وطهران
وزارة النقل تعلن عن وظائف خالية برواتب 16 ألف جنيه.. الشروط والمزايا
إسرائيل تربط الانسحاب من جنوب لبنان باتفاق سياسي.. وتكشف: لن نغادر الآن
رئيسة المجلس القومي للمرأة: ختان الإناث «جريمة» وليست عادة أو فريضة دينية أو ضرورة طبية
لا تشتروا عصير القصب من هذه الأماكن.. رسالة عاجلة للمواطنين
مرحلة الحسم.. جنيف تستعد للتوقيع الإلكتروني على اتفاق واشنطن وطهران
عطل 4 خدمات بنوك.. هجوم إلكتروني جديد يضرب القطاع المصرفي الإيراني
منتخب المغرب يواصل نحس البدايات في افتتاح كأس العالم 2026
ليلة الحلم تبدأ من سياتل.. الفراعنة يتحدون بلجيكا في افتتاح مشوار المونديال
رئيس الوزراء: حريصون على توسيع التنسيق مع أوزبكستان دوليًا
مهيب عبد الهادي يطرح سؤالا للجماهير: من يكمل ثلاثي هجوم مصر أمام بلجيكا بجوار صلاح ومرموش؟
الهلال الأحمر: قافلة «زاد العزة» الـ 212 تحمل 2,666 طنًا من المساعدات الإنسانية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

تفاصيل مثيرة.. حقائق تكشف المادة السامة في عصير القصب

عصير القصب
عصير القصب
ريهام قدري

حذرت الدكتورة سماح نوح، رئيس قسم الإرشاد البيطري، من الانسياق وراء المظهر الجذاب لبعض أكواب عصير القصب، خاصة تلك التي تتميز بلون أبيض ناصع ورغوة كثيفة بشكل غير معتاد، مؤكدة أن هناك معلومات متداولة حول استخدام بعض المواد الكيميائية في غش العصير لتحسين شكله وجعله أكثر جاذبية للمستهلكين.

وأوضحت سماح نوح أن من بين المواد التي أثيرت حولها المخاوف مادة ثاني أكسيد التيتانيوم، وهي مادة تُستخدم في الأساس في العديد من الصناعات مثل الدهانات والأحبار وصناعة الورق وبعض مستحضرات التجميل، حيث تعمل كمادة مبيضة تمنح المنتجات لونًا أكثر إشراقًا وبياضًا.

وقالت إن هذه المادة كانت تُستخدم في بعض المنتجات الغذائية خلال السنوات الماضية، إلا أن الجدل العلمي حول تأثيراتها الصحية دفع جهات رقابية في عدد من الدول إلى إعادة تقييم استخدامها، بل واستبعادها من بعض التطبيقات الغذائية كإجراء احترازي يهدف إلى حماية المستهلكين.

وأضافت أن ما يتم تداوله يفيد بأن بعض حالات الغش قد تعتمد على إضافة كميات من هذه المادة إلى عصير القصب لإكسابه لونًا أبيض ناصعًا ورغوة كثيفة، وهي صفات قد يعتقد البعض أنها دليل على جودة العصير وطزاجته، بينما قد تكون في بعض الأحيان نتيجة لإضافة مواد غير مخصصة لهذا الغرض.

وأكدت أن المشكلة لا تتعلق فقط بتغيير شكل العصير، بل تمتد إلى المخاوف المرتبطة بالتعرض المتكرر لبعض المواد الكيميائية التي قد يكون لها تأثيرات سلبية على الصحة، خاصة إذا تم استخدامها بصورة غير قانونية أو بكميات غير معروفة. 

ولفتت إلى أن مادة ثاني أكسيد التيتانيوم تُعد من المواد صعبة الذوبان، وأن استنشاق جزيئاتها في بعض البيئات الصناعية يرتبط بمخاطر صحية معروفة، وهو ما دفع العديد من الجهات الصحية إلى التشدد في التعامل معها.

نصائح قبل تناول عصير القصب 

ونصحت سماح نوح المواطنين بشراء عصير القصب من أماكن موثوقة ومعروفة بالنظافة والالتزام بالاشتراطات الصحية، مع عدم الاعتماد على لون العصير أو كثافة الرغوة كمؤشر وحيد على الجودة، مؤكدة أن العصير الطبيعي قد يختلف لونه من مكان لآخر وفقًا لنوع القصب وطريقة العصر والتخزين.

وشددت على أهمية زيادة الوعي الغذائي لدى المستهلكين، وعدم الانسياق وراء المظاهر الشكلية للمنتجات الغذائية، خاصة مع انتشار بعض أساليب الغش التجاري التي تستهدف جذب الزبائن وتحقيق أرباح سريعة على حساب صحة المواطنين.

واختتمت حديثها بالتأكيد على أن الوقاية تبدأ من حسن الاختيار، داعية إلى الإبلاغ عن أي ممارسات مشبوهة أو منتجات يشتبه في عدم مطابقتها للمواصفات الصحية، حفاظًا على سلامة المستهلكين وضمان الحصول على أغذية ومشروبات آمنة وصحية.

سماح نوح عصير القصب قصب العصير ثاني أكسيد التيتانيوم مخاطر عصير القصب القصب عصير قصب ماذا عصير القصب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منتخب قطر

قطر ضد سويسرا .. «فيفا» يعلن تغيير هوية أول هدف عربي في كأس العالم 2026

رئيس الوزراء:

رئيس الوزراء: مفيش دعم مستمر إلى الأبد وهذا ما سيحدث بعد تحسن ظروف الأسر

اشرف داري

أول رد فعل من أشرف داري على ادعاء سيدة زواجها منه سرًا .. تفاصيل

محمد مرزبان

حالته الصحية حرجة .. إصابة الفنان محمد مرزبان فى حادث مروّع بالإسماعيلية

عامل يقتل طليقته

جريمة مأساوية في منوف| عامل يقتــل طليقته بسبب رفضها الرجوع إليه.. والأهالي يكشفون كواليس صادمة

عصير القصب

احذر عصير القصب المغشوش.. بيان عاجل من وزارة التموين للمواطنين

الزمالك

خالد الغندور يُثير الجدل حول تكلفة إلتقاط جماهير الزمالك صورة تذكارية مع درع الدوري

الأهلي

صفقات نارية مُرتقبة .. الأهلي يدخل في تبادل لاعبين مع المصري

ترشيحاتنا

معاش تكافل وكرامة لشهر يونيو

خلال ساعات.. موعد صرف معاش تكافل وكرامة لشهر يونيو 2026

مواقيت الصلاة

حي على الفلاح.. مواقيت الصلاة اليوم الأحد 14 يونيو 2026 بالقاهرة والمحافظات

سعر الذهب عيار 21 الآن

1400 جنيه.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 الآن بعد التراجع الحاد من القمة

بالصور

حسين فهمي في الصين.. رحلة توثق جسور التواصل بين القاهرة وبكين

حسين فهمي
حسين فهمي
حسين فهمي

تفاصيل مثيرة.. حقائق تكشف المادة السامة في عصير القصب

عصير القصب
عصير القصب
عصير القصب

بعد ضبطها في عصير القصب..ما مدى خطورة ثاني أكسيد التيتانيوم المحظور بـ أوروبا؟

بعد ضبطها فى عصير القصب..ما هى مادة ثاني أكسيد التيتانيوم و مدى خطورتها ؟
بعد ضبطها فى عصير القصب..ما هى مادة ثاني أكسيد التيتانيوم و مدى خطورتها ؟
بعد ضبطها فى عصير القصب..ما هى مادة ثاني أكسيد التيتانيوم و مدى خطورتها ؟

للنساء.. فوائد خارقة عند تناول هذا المشروب

فوائد الحلبة للنساء
فوائد الحلبة للنساء
فوائد الحلبة للنساء

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: برج الجوزاء

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : صراع الذهب والنفوذ في حرب مفتوحة .. السودان بين مطامع الأرض وسنن الاستخلاف

نسرين حجاج

د. نسرين حجاج تكتب: هفضل أحبك أنا.. رثاء في أربعين هاني شاكر

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: إعادة النظر في انتدابات الامتحانات

سيد الضبع

ســيد الضــبع يكتب: بين قصات الشعر الغريبة والملابس الشاذة.. أين الهوية المصرية؟

المزيد