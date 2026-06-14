علامات تكشف عصير القصب المغشوش.. احذرها

أثارت واقعة ضبط كميات من عصير القصب المغشوش باستخدام مادة ثاني أكسيد التيتانيوم حالة من القلق بين المستهلكين، خاصة مع التساؤلات المتزايدة حول تأثير هذه المادة على صحة الإنسان، وما الأضرار التي قد تنتج عن تناولها بكميات كبيرة أو بصورة غير آمنة.



علامات تكشف عصير القصب المغشوش..

يوصي متخصصون بضرورة الانتباه لبعض العلامات التي قد تشير إلى غش عصير القصب، أبرزها:

اللون الأبيض الساطع أو «الطباشيري» بشكل غير طبيعي، بينما يميل العصير الطبيعي إلى اللون الأخضر الفاتح أو الأصفر الذهبي.

احتفاظ العصير بلونه لفترات طويلة دون أن يتغير أو يتأكسد إلى اللون الداكن.

ظهور ترسبات أو عكارة بيضاء غير طبيعية في قاع الكوب، نظرا لأن المادة لا تذوب بالكامل في الماء.

وكشفت حملة رقابية موسعة بمحافظة القليوبية، نفذت بالتنسيق بين الأجهزة المعنية وجهاز حماية المستهلك ومديريات التموين والهيئة القومية لسلامة الغذاء، عن ضبط كميات من مادة «ثاني أكسيد التيتانيوم» المستخدمة في غش عصير القصب عبر إضفاء لون أبيض زائف عليه.

وعقب ضبط الكميات المخالفة، قررت الجهات المختصة التحفظ على المضبوطات وتحرير محضر بالواقعة، تمهيدا لإحالتها إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين.

مخاطر مادة ثانى أكسيد التيتانيوم..

تشير أبحاث علمية إلى أن الجسيمات الدقيقة للمادة قد تتفاعل داخل الجسم بطرق معقدة، ما يثير مخاوف بشأن احتمالية تسببها في الإجهاد التأكسدي والتهابات خلوية واضطرابات في توازن البكتيريا النافعة بالأمعاء، رغم أن المجتمع العلمي لم يحسم بشكل نهائي جميع التأثيرات الصحية المرتبطة بها.

ودفعت هذه المخاوف الاتحاد الأوروبي إلى حظر استخدام ثاني أكسيد التيتانيوم كمضاف غذائي منذ عام 2022، استنادا إلى مبدأ الحيطة، بسبب عدم إمكانية استبعاد تأثيراته المحتملة على المادة الوراثية والحمض النووي على المدى الطويل.



