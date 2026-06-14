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نقيب الفلاحين يحذّر من استخدام ثاني أكسيد التيتانيوم بعصير القصب.. ويطالب بإلزام المنتجين بإعلان المكونات
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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

نقيب الفلاحين يحذّر من استخدام ثاني أكسيد التيتانيوم بعصير القصب.. ويطالب بإلزام المنتجين بإعلان المكونات

عصير القصب
عصير القصب
محمد البدوي

حذّر حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، من تزايد استخدام مادة ثاني أكسيد التيتانيوم في بعض محال بيع عصير القصب، مشيرًا إلى أن هذه المادة كانت تُستخدم منذ سنوات بكميات محدودة، إلا أن الفترة الأخيرة شهدت زيادة ملحوظة في معدلات استخدامها.

 تكثيف الرقابة على المنتجات

وأكد أبو صدام خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «تحت الشمس» المذاع عبر قناة «الشمس»، أهمية تكثيف الرقابة على المنتجات الغذائية لضمان التزامها بالمواصفات والمعايير الصحية المعتمدة، بما يحقق أعلى مستويات الحماية للمستهلكين.

المكونات المستخدمة ونسب المواد

وطالب نقيب الفلاحين بضرورة تعليب المنتجات الغذائية وطرحها ببيانات واضحة تتضمن جميع المكونات المستخدمة ونسب المواد المضافة، مؤكدًا أن من حق المستهلك معرفة ما يتناوله، بما يسهم في تعزيز سلامة الغذاء وحماية الصحة العامة.

استمرار الحملات الرقابية 

كما أشاد بالدور السريع الذي قام به جهاز حماية المستهلك في التعامل مع الواقعة ومتابعة الإجراءات اللازمة، مؤكدًا أن استمرار الحملات الرقابية يمثل خطوة مهمة للحفاظ على صحة المواطنين ومواجهة أي ممارسات مخالفة قد تضر بالمستهلك.

الصحة المستهلك الصحة العامة

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