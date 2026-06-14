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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

هند فتحي: إطلاق منصة رقمية تدعم التمكين الاقتصادي لذوي الإعاقة

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم

قالت هند فتحي، المتحدث الرسمي باسم المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، إن المجلس يستعد لإطلاق منصة إلكترونية جديدة ضمن تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، بهدف جمع البيانات ورصد احتياجات سوق العمل ومتطلبات المؤسسات الراغبة في توظيفهم.

تحديد المهارات المطلوبة والتحديات التي تواجه الأشخاص ذوي الإعاقة

وأضافت خلال مداخلة عبر شاشة "إكسترا نيوز"، أن التمكين الاقتصادي يمثل أحد المحاور الرئيسية للاستراتيجية، حيث تسعى المنصة إلى تحديد المهارات المطلوبة والتحديات التي تواجه الأشخاص ذوي الإعاقة وأصحاب الأعمال، بما يحقق توافقًا بين احتياجات سوق العمل وقدرات الكوادر المؤهلة، خاصة في المجالات الحديثة مثل البرمجة والتكنولوجيا.

وأوضحت هند فتحي أن المنصة ستتيح للشركات تسجيل احتياجاتها وإمكاناتها إلكترونيًا، بما يدعم تطبيق سياسات الدمج ونسب التوظيف المقررة، ويساعد صناع القرار على متابعة البيانات بشكل دوري. وأكدت أن هذه الآلية ستسهم في تعزيز الحوار بين الجهات المعنية والوصول إلى حلول عملية تدعم العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة.

المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة التمكين الاقتصادي التنمية المستدامة

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