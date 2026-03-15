صواريخ إيران تضرب قلب تل أبيب.. تقارير عن إصابات وأضرار في وسط المدينة

أفادت تقارير أولية بوقوع إصابات في وسط مدينة تل أبيب، عقب إطلاق صواريخ من إيران باتجاه إسرائيل، فيما باشرت طواقم الإسعاف التابعة لـنجمة داود الحمراء عمليات بحث وتمشيط في عدة مناطق داخل المدينة.

وذكرت مصادر محلية أن فرق الطوارئ تلقت بلاغات عن سقوط مركبات وتضرر عدد منها نتيجة سقوط شظايا، الأمر الذي دفع الفرق الميدانية إلى الانتشار في مواقع متعددة للتأكد من وجود مصابين وتقديم الإسعافات اللازمة.

في الوقت ذاته، تواصل الجهات المختصة التحقيق لتحديد ما إذا كان أحد الصواريخ التي أُطلقت من إيران قد كان من نوع الصواريخ الشظوية، والتي تتسبب في انتشار شظايا على نطاق واسع عند انفجارها، ما قد يؤدي إلى أضرار في مساحات أكبر.

وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد التوترات العسكرية بين إيران وإسرائيل، وسط حالة من الاستنفار الأمني في عدد من المدن الإسرائيلية.