سعر الريال السعودي أمام الجنيه اليوم الأحد 15 مارس 2026
ناردين جرس لاعبة وادي دجلة تتأهل إلى نهائي لبطولة أسبوع الإسكواش للسيدات 2026
وفاة الأنبا مكسيموس يوحنا الأول وتشييع جثمانه اليوم بالمقطم
صواريخ إيران تضرب قلب تل أبيب.. تقارير عن إصابات وأضرار في وسط المدينة
مصر تدعم الأشقاء.. وزير الخارجية يبدأ جولة تنسيق وتشاور وتضامن مع دول الخليج
المملكة المتحدة: ندرس إمكانية الكشف عن الألغام في مضيق هرمز وإزالتها
الشيخ محمد بن زايد يحتفل بـيوم الطفل الإماراتي: سلامة وسعادة أطفالنا أولوية قصوى
إسرائيل تحدد موعدا محتملا لإنهاء الحرب ضد إيران
كسوف حير العلماء 27 قرنا.. كشف أحد أقدم ألغاز الشمس
22% عائد شهري في السنة الأولى.. شهادة البنك الأهلي البلاتينية تغير قواعد الادخار
القبض على سيدتين تعديا على بعضهما بالضرب في الشرقية
إلهام أبو الفتح
وزير خارجية إيران: إنهاء الحرب مرهون بضمانات بعدم تكرارها وتعويضات عن الأضرار

قال وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، الأحد، إن إنهاء الحرب التي تشنها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران مرتبط بتوفير ضمانات بعدم تكرارها، إضافة إلى دفع تعويضات عن الأضرار السابقة.

وأشار عراقجي إلى أن طهران منفتحة على أي مبادرة إقليمية قد تؤدي إلى وقف "عادل" للصراع، لكنها شددت على أن أي خطوات لإنهاء الحرب يجب أن تتضمن ضمانات ملموسة.

وفي ما يخص مضيق هرمز، أكد عراقجي أن المضيق سيبقى مفتوحًا أمام الملاحة الدولية، مع استثناء السفن الأميركية وحلفائها.

وعن العمليات العسكرية الإيرانية في المنطقة، أوضح عراقجي أن الهجمات تستهدف "الأهداف العسكرية الأميركية فقط"، وأن إيران لم تستهدف أي مناطق مدنية أو سكنية في دول الجوار. كما أبدت إيران استعدادها لتشكيل لجنة تحقيق مشتركة مع دول المنطقة لتقييم الأهداف التي تعرضت للهجمات.

واتهم عراقجي إسرائيل بأنها قد تكون وراء استهداف أهداف مدنية في بعض الدول العربية، بهدف "تقويض العلاقات مع إيران".

 وأضاف أن الولايات المتحدة طورت طائرة مسيّرة مشابهة للمسيّرة الإيرانية "شاهد"، باسم "لوكاس"، وتستخدم في تنفيذ هجمات داخل دول عربية.

وحذر وزير الخارجية الإيراني من أن أي استهداف منشآت الطاقة الإيرانية سيقابل برد إيراني يستهدف منشآت لشركات أميركية في المنطقة.

فيما يتعلق بالوضع الداخلي، أكد عراقجي أن المرشد الأعلى، علي خامنئي، يتمتع بصحة جيدة ويدير الأوضاع في البلاد بشكل كامل، مشيرًا إلى أن الوضع الداخلي مستقر ولا توجد انقسامات في مؤسسات الدولة أو الجيش.

وأضاف أن طهران تواصل الاتصالات الدبلوماسية مع قطر والسعودية وعمان ودول الجوار الأخرى في محاولة لاحتواء التصعيد العسكري.

كما أعرب عن رأيه في الحوادث الأخيرة في جزيرة خرج، معتبراً أن أي احتلال للجزيرة سيكون "خطأً أكبر من الهجوم عليها".

نتنياهو

حقيقة اغتيال نتنياهو بصاروخ إيراني | تفاصيل

نتنياهو

صاروخ باليستي إيراني .. حقيقة اغتيـ.ـال نتنياهو وزوجته ووزير الدفاع | ماذا حدث؟

الواقعة جائزة الحدوث.. تقرير الطب الشرعي يكشف سبب وفاة عروس بورسعيد

"الواقعة جائزة الحدوث" .. تقرير الطب الشرعي يكشف سبب وفاة عروس بورسعيد | تفاصيل

بحر الصين

تحركات غامضة لمئات السفن في بحر الصين .. ماذا يحدث؟

فاتحة فمها ووجهها أزرق.. ننشر أقوال خطيب عروس بورسعيد المقتولة على يد سلفتها

"وشها أزرق وعنيها مفتوحة"| خطيب عروس بورسعيد يروي ما حدث داخل المنزل.. مفاجآت في التحقيقات

أرشيفية

لم يظهر إلا مرة واحدة.. حقيقة اغتيال نتنياهو وزوجته بصاروخ إيراني

الإيجار القديم

بخلاف الـ 15% سنويا .. الحد الأدنى للزيادة الشهرية بـ الإيجار القديم

الأجور

غير المنتظرة من الحكومة .. علاوات إضافية لهؤلاء الموظفين

1000 طالب.. تفاصيل تنظيم أسرة "طلاب من أجل مصر" حفل إفطار جماعي بساحة الجامعات

صورة أرشيفية

كيف استعدت وزارة الأوقاف للاحتفال بليلة القدر

التصالح

فرصة جديدة لاستخراج بطاقة العقار.. تفاصيل جديدة عن التصالح في مخالفات البناء

بالصور

أسماء إبراهيم تخطف الأنظار بالأحمر فى أحدث ظهور | شاهد

أسماء إبراهيم
أسماء إبراهيم
أسماء إبراهيم

طريقة عمل الغُريبة الناعمة التي تذوب في الفم .. خطوة بخطوة

طريقة عمل الغريبة الناعمة التي تذوب في الفم خطوة بخطوة
طريقة عمل الغريبة الناعمة التي تذوب في الفم خطوة بخطوة
طريقة عمل الغريبة الناعمة التي تذوب في الفم خطوة بخطوة

7 نصائح لمرضى الجيوب الأنفية مع تقلبات الجو

7 نصائح لمرضى الجيوب الانفية مع تقلبات الجو
7 نصائح لمرضى الجيوب الانفية مع تقلبات الجو
7 نصائح لمرضى الجيوب الانفية مع تقلبات الجو

مخاطر كارثية .. احذر تذوق عجينة الكعك قبل خبزها

مخاطر كارثية.. احذر تذوق عجينة الكعك قبل خبزها
مخاطر كارثية.. احذر تذوق عجينة الكعك قبل خبزها
مخاطر كارثية.. احذر تذوق عجينة الكعك قبل خبزها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : العالم .. بتوقيت طهران!

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: اللهم .. في ليلة القدر

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب : حين يشتعل النفط .. يرتجف العالم

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الخوف من أن يحب غيرك.. هاجس يسكن كل علاقة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ظِلال الطمأنينة في هجير الغربة

المزيد